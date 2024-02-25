25 февраля проходит финальный матч Кубка английской лиги по футболу между командами «Челси» и «Ливерпуль».

На 35-й минуте поединка Рахим Стерлинг открыл счет в игре. Однако рефери отменил взятие ворот из-за офсайда.

Многие пользователи Twitter явно не согласны с решением судьи. Эпизод достаточно спорный и фаны футбола уверены, что никакого офсайда не было.

На 60-й минуте матча счет 0:0.

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик начал встречу на скамейке запасных и пока что так и не появился на поле.

ФОТО. Был ли офсайд? Судья отменил спорный гол Челси в ворота Ливерпуля