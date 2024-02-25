ФОТО. Был ли офсайд? Судья отменил спорный гол Челси в ворота Ливерпуля
25 февраля проходит финал Кубка английской лиги по футболу
25 февраля проходит финальный матч Кубка английской лиги по футболу между командами «Челси» и «Ливерпуль».
На 35-й минуте поединка Рахим Стерлинг открыл счет в игре. Однако рефери отменил взятие ворот из-за офсайда.
Многие пользователи Twitter явно не согласны с решением судьи. Эпизод достаточно спорный и фаны футбола уверены, что никакого офсайда не было.
На 60-й минуте матча счет 0:0.
Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик начал встречу на скамейке запасных и пока что так и не появился на поле.
ФОТО. Был ли офсайд? Судья отменил спорный гол Челси в ворота Ливерпуля
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