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Англия
25 февраля 2024, 18:25 | Обновлено 25 февраля 2024, 18:28
1367
2

ФОТО. Был ли офсайд? Судья отменил спорный гол Челси в ворота Ливерпуля

25 февраля проходит финал Кубка английской лиги по футболу

25 февраля 2024, 18:25 | Обновлено 25 февраля 2024, 18:28
1367
2
ФОТО. Был ли офсайд? Судья отменил спорный гол Челси в ворота Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

25 февраля проходит финальный матч Кубка английской лиги по футболу между командами «Челси» и «Ливерпуль».

На 35-й минуте поединка Рахим Стерлинг открыл счет в игре. Однако рефери отменил взятие ворот из-за офсайда.

Многие пользователи Twitter явно не согласны с решением судьи. Эпизод достаточно спорный и фаны футбола уверены, что никакого офсайда не было.

На 60-й минуте матча счет 0:0.

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик начал встречу на скамейке запасных и пока что так и не появился на поле.

ФОТО. Был ли офсайд? Судья отменил спорный гол Челси в ворота Ливерпуля

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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vazazh
Не знаю, як кому, але для мене, ці наведені фото демонструють, що корпус Салаха був по переду копруса захистника - власне офсайд був.
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