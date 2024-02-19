Челси – Ливерпуль. Финал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 февраля в 17:00 финальную игру турнира
В воскресенье, 25 февраля, состоится финальный матч Кубка английской лиги в котором сыграют «Ливерпуль» и «Челси»
Игра пройдет на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
«Ливерпуль» является рекордсменом по победам в турнире, выиграв 9 Кубков английской лиги, в «Челси» – 5 трофеев.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Челси – Ливерпуль. Финал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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