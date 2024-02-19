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Кубок английской лиги
Челси
25.02.2024 17:00 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 февраля 2024, 17:01 | Обновлено 19 февраля 2024, 17:48
445
0

Челси – Ливерпуль. Финал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 февраля в 17:00 финальную игру турнира

19 февраля 2024, 17:01 | Обновлено 19 февраля 2024, 17:48
445
0
Челси – Ливерпуль. Финал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик (справа)

В воскресенье, 25 февраля, состоится финальный матч Кубка английской лиги в котором сыграют «Ливерпуль» и «Челси»

Игра пройдет на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

«Ливерпуль» является рекордсменом по победам в турнире, выиграв 9 Кубков английской лиги, в «Челси» – 5 трофеев.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Челси – Ливерпуль. Финал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Челси – Ливерпуль
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Трансляция матча В эфире

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Источник Sport.ua
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