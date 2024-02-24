Главное разочарование евросезона для Украины – провал посещаемости Зари

После поражения «Шахтера» от «Марселя» (1:3) в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы украинских клубов в текущем сезоне европейских кубков не осталось. Наша страна впервые за долгие годы выпала из топ-15 таблицы коэффициентов УЕФА, и теперь не сможет рассчитывать на пятерых представителей в еврокубках, а будет довольствоваться лишь четырьмя командами.

Основным «поставщиком» очков для коэффициентов УЕФА в сезоне-2023/24 вновь стал «Шахтер». Дончане добыли 11 пунктов, в то время как четыре остальные полпреда УПЛ в сумме взяли меньше одних «горняков»: «Заря» – 6, «Днепр-1» – 1,5, «Ворскла» и «Динамо» – по 1.

Казалось бы, на фоне откровенно позорных результатов «Динамо», «Ворсклы» и «Днепра-1» футболисты «Зари» в текущем еврокубковом сезоне могут ощущать себя едва ли не королями, ведь выступили куда достойнее, но… Именно луганскому клубу «посчастливилось» вписать в историю клубного украинского футбола одну из наиболее непрезентабельных страниц, которая связана с показателями посещаемости поединков «мужиков».

После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны все отечественные футбольные команды, будь-то клубные или сборные, вынуждены проводить международные поединки за пределами своей родины. Руководители каждого клуба, который представлял Украину в еврокубках в минувшем и текущем сезоне, самостоятельно решали в каком городе и на каком стадионе проводить номинально домашние поединки. Каждый клуб сам оценивал вопросы логистики, потенциальной возможности заработать на продаже билетов, а также целую кучу других проблем, свалившихся после полномасштабного начала российской военной агрессии.

В итоге боссы «Зари», видимо, воодушевившись успешными результатами в вопросе продажи билетов на матчи сборной Украины, которые проходили в Польше, а также достаточно неплохими показателями киевского «Динамо» в минувшем сезоне, решили остановиться на «Арене Люблин» в Люблине, которая является домашним стадионом для местной футбольной команды «Мотор». Но ставка на Польшу не сыграла…

Спортивное сооружение, которое было открыто в октябре 2014 года, имеет номинальную вместимость трибун в 15,5 тысяч, и в «Заре», очевидно, рассчитывали, что клубу удастся собирать на матчи еврокубков хотя бы треть или половину от этой цифры. Чисто гипотетически такой расчет луганчан и организаторов, которые помогали им в реализации этого плана, мог оправдаться, учитывая то обстоятельство, что «Мотор» играет лишь во втором по силе дивизионе польского футбола. Стало быть, фанаты в Люблине не разбалованы матчами высокого международного уровня и могут проявить интерес к играм Лиги Европы, а затем и Лиги конференций, куда выбыла «Заря», проиграв в квалификации второго по статусу евротурнира по сумме двух матчей пражской «Славии» (0:2, 2:1).

Однако на самом деле реальность оказалась куда более суровой и неприглядной для «Зари». Первый тревожный звоночек для луганчан прозвучал еще в августе во время упомянутого выше поединка против «Славии». Тогда на матч против пражан поддержать «мужиков» на трибуны «Арены Люблин» пришло лишь 964 зрителя. Казалось бы, после такого негативного результата руководство клуба попытается что-то предпринять, чтобы на групповой стадии Лиги конференций ситуация с посещаемостью домашних матчей луганчан изменилась к лучшему, но…

На первый поединок в группе Лиги конференций против «Гента», в котором «Заря» проявила себя весьма неплохо и смогла сенсационно сыграть с крепкими бельгийцами вничью 1:1, на трибунах «Арены Люблин» оказалось еще меньше болельщиков, чем на матче против «Славии» – 539…

Уже тогда стало понятно, что в «Заре» просто не позаботились о должной рекламе поединка в Люблине и окружающих городах, чтобы попытаться заманить на стадион местных футбольных болельщиков, а если откровенно говорить, то и хотя бы просто «зевак», которые смогли бы хоть немного разбавить гнетущую атмосферу откровенно пустующего 15-тысячника…

«Надо сказать, что клуб не особо позаботился о рекламе и облегчении процесса покупки билетов для польских болельщиков. Билеты можно приобрести только онлайн и только на украинском сайте «Зори», каких-то рекламных акций на матчи в городе нет. Украинские болельщики также не могут себе позволить приехать на такой матч из-за цен и позднего времени начала поединка», – сообщал тогда канал BuckarooBanzai в социальной сети X (бывшая – Twitter).

Trzeba sobie powiedzieć, że klub zbytnio nie zadbał o promocję i ułatwienie kupna biletów polskim kibicom. Wejściówki da się kupić tylko przez internet i tylko ukraińską stronę Zorii, na mieście brak promocji meczów. Ukraińcy kibice też średnio mogą sobie pozwolić na przyjście na… — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) September 22, 2023

На втором домашнем матче «Зари» в рамках групповой стадии Лиги конференций против «Маккаби» Тель-Авив на трибунах «Арены Люблин» собралось уже 763 болельщика. Небольшое улучшение показателя, на фоне с поединком против «Гента», не помогло «мужикам» добыть положительный для себя результат на поле – команда тогда еще Валерия Кривенцова проиграла абсолютно без шансов (1:3).

Но вовсе не неудачные действия футболистов привели к тотальному провалу посещаемости «Зари». В последнем номинально домашнем поединке против исландского «Брейдаблика», который формально уже ничего не решал, но на который «мужики» по-особенному настраивались, стремясь «хлопнуть дверью», и по итогу заслуженно выиграли со счетом 4:0, на трибунах стадиона в Люблине собралось лишь 442 болельщика, хотя непосредственно перед началом самого поединка польские журналисты и вовсе сообщали, что на игру продано рекордно низкое количество билетов – всего 250.

Очевидцы, которые присутствовали на поединке «Заря» – «Брейдаблик» рассказывают, что после игры футболисты луганской команды имели едва ли не уникальную возможность пообщаться фактически с каждым болельщиком: кому-то дать автограф, с кем-то сфотографироваться, с кем-то просто переброситься парой фраз. Конечно, это очень похвально в аспекте поведения самих игроков, но абсолютно печально с точки зрения посещаемости матчей украинского клуба в Польше.

Всего на четырех играх «Зари», которые являлись номинально домашними, в евросезоне-2023/24 собралось лишь 2708 зрителей, что в пересчете на одну игру дает катастрофический средний показатель посещаемости в 677…

Уже после того, как «Заря» завершила свой еврокубковый путь в текущем сезоне, польский журналист Петр Слонка сообщил, что работники «Арены Люблин» в целом остались довольны сотрудничеством с украинским клубом.

«Я общался с людьми из числа работников и руководства «Арены Люблин» и спрашивал об их отношениях с «Зарей». Все очень довольны сотрудничеством. В Люблине признают, что «Заря» многому научилась и нуждалась в помощи, но люди в клубе очень быстро учились и быстро освоили все правила УЕФА. Люди из клуба очень приветливы. Они не создают проблем. Они быстро разрешают кризисные ситуации. «Арена Люблин» хотела бы, чтобы «Заря» играла там гораздо чаще», – заявил Слонка.

Откровенно говоря, выводы на будущее руководству «Зари» и «Арены Люблин», при условии продолжения сотрудничества на евросезон-2024/25, которое пока выглядит сомнительным, учитывая как минимум слабые спортивные результаты луганчан в украинской Премьер-лиге, предстоит сделать весьма и весьма фундаментальные. Повторять переписывание антирекордов посещаемости – это, мягко говоря, сомнительное достижение, радоваться которому никто не будет, как минимум из числа болельщиков и остальных материально никак не заинтересованных в такого рода сотрудничестве околофутбольных лиц.

А пока мы можем лишь констатировать, что наряду с весьма слабыми (в большинстве своем) результатами украинских команд в еврокубковом сезоне-2023/24, которые не принесли большого повода для радости, главным разочарованием этого отрезка станет еще и тотальный провал посещаемости номинально домашних матчей «Зари». И чего бы там не хотели на «Арене Люблин», а все мы как можно скорее ждем возвращения «мужиков» в их родной Луганск – город, где когда-то проживало более 400 тысяч украинцев, среди которых легко нашлось бы несколько десятков тысяч активных и преданных поклонников футбола, чтобы заполнить на полную родной для «Зари» стадион «Авангард». И только тогда всему украинскому сообществу наконец-то станет спокойнее, и не придется содрогаться от переписывания антирекордов, граничащих по своей сути с какими-то апокалипсическими явлениями…