Лига конференций14 декабря 2023, 20:40 | Обновлено 14 декабря 2023, 20:42
616
3
Журналист: Новий антирекорд. На матч Заря – Брейдаблик продано 250 билетов
Встреча начнется 22:00 по Киеву
14 декабря 2023, 20:40 | Обновлено 14 декабря 2023, 20:42
616
3
В четверг, 14 декабря, в Люблине на стадионе «Арена Люблин» состоится матч шестого тура Лиги конференций УЕФА по футболу, в котором сыграют луганская «Заря» и исландский «Брейдаблик».
По информации журналиста Петра Слонки, на матч продано всего 250 билетов. Отметим, что «Арена Люблин» вмещает 15 243 зрителя.
Стартовый свисток чешского рефери Томаша Климы из Прерова прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Комментарии 3
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коню понятно, кому это уг надо
Не думал что в люблине живет 243 идиота
А разве украинцам не бесплатный вход?
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