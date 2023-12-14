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Лига конференций
14 декабря 2023, 20:40 | Обновлено 14 декабря 2023, 20:42
616
3

Журналист: Новий антирекорд. На матч Заря – Брейдаблик продано 250 билетов

Встреча начнется 22:00 по Киеву

14 декабря 2023, 20:40 | Обновлено 14 декабря 2023, 20:42
616
3
Журналист: Новий антирекорд. На матч Заря – Брейдаблик продано 250 билетов
ФК Заря

В четверг, 14 декабря, в Люблине на стадионе «Арена Люблин» состоится матч шестого тура Лиги конференций УЕФА по футболу, в котором сыграют луганская «Заря» и исландский «Брейдаблик».

По информации журналиста Петра Слонки, на матч продано всего 250 билетов. Отметим, что «Арена Люблин» вмещает 15 243 зрителя.

Стартовый свисток чешского рефери Томаша Климы из Прерова прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Петр Слонка Заря Луганск Лига конференций Брейдаблик Заря - Брейдаблик
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Комментарии 3
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Владислав Рейский
коню понятно, кому это уг надо
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+2
Алекс 122
Не думал что в люблине живет 243 идиота 
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0
December 32
А разве украинцам не бесплатный вход? 
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0
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