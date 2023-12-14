Журналист: Новий антирекорд. На матч Заря – Брейдаблик продано 250 билетов

В четверг, 14 декабря, в Люблине на стадионе «Арена Люблин» состоится матч шестого тура Лиги конференций УЕФА по футболу, в котором сыграют луганская «Заря» и исландский «Брейдаблик».

По информации журналиста Петра Слонки, на матч продано всего 250 билетов. Отметим, что «Арена Люблин» вмещает 15 243 зрителя.



Стартовый свисток чешского рефери Томаша Климы из Прерова прозвучит в 22:00 по киевскому времени.