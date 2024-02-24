В субботу, 24 февраля, состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Игра прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Победу в матче вырвали гости. На 90+5 минуте три очка «Фулхэму» принес Алекс Ивоби, забивший в стремительной контратаке «дачников».

АПЛ. 26-й тур, 24 февраля

Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 1:2

Голы: Магуайр, 89 – Басси, 65, Ивоби, 90+7

Видеообзор матча