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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
24.02.2024 17:00 – FT 1 : 2
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24 февраля 2024, 21:04 |
345
2

Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 1:2. Фиаско дьяволов в конце игры. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча 26-го тура АПЛ

24 февраля 2024, 21:04 |
345
2
Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 1:2. Фиаско дьяволов в конце игры. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Ивоби

В субботу, 24 февраля, состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Игра прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Победу в матче вырвали гости. На 90+5 минуте три очка «Фулхэму» принес Алекс Ивоби, забивший в стремительной контратаке «дачников».

АПЛ. 26-й тур, 24 февраля

Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 1:2
Голы: Магуайр, 89 – Басси, 65, Ивоби, 90+7

Видеообзор матча

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Ивоби (Фулхэм).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Калвин Бэсси (Фулхэм).
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Источник Sport.ua
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T-800
бо Фулгем краща команда нашого Челсі
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Вова Бок
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