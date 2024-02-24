24.02.2024 17:00 – FT 1 : 2
Англия24 февраля 2024, 21:04 |
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Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 1:2. Фиаско дьяволов в конце игры. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты матча 26-го тура АПЛ
24 февраля 2024, 21:04 |
345
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В субботу, 24 февраля, состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Игра прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Победу в матче вырвали гости. На 90+5 минуте три очка «Фулхэму» принес Алекс Ивоби, забивший в стремительной контратаке «дачников».
АПЛ. 26-й тур, 24 февраля
Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 1:2
Голы: Магуайр, 89 – Басси, 65, Ивоби, 90+7
Видеообзор матча
События матча
90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Ивоби (Фулхэм).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Калвин Бэсси (Фулхэм).
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