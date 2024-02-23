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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
24.02.2024 17:00 - : -
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 февраля 2024, 08:50 | Обновлено 23 февраля 2024, 08:59
17
0

Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 февраля в 17:00 матч чемпионата Англии

23 февраля 2024, 08:50 | Обновлено 23 февраля 2024, 08:59
17
0
Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Манчестер Юнайтед

В субботу, 24 февраля, состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Фулхэм
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Источник Sport.ua
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