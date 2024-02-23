24.02.2024 17:00 - : -
Англия23 февраля 2024, 08:50 | Обновлено 23 февраля 2024, 08:59
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Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 февраля в 17:00 матч чемпионата Англии
23 февраля 2024, 08:50 | Обновлено 23 февраля 2024, 08:59
17
0
В субботу, 24 февраля, состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Юнайтед – ФулхэмСмотреть трансляцию
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