Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE

23 февраля в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги конференций.

В жеребьевке примут участие 16 клубов: 8 команд, занявших первые места на групповом этапе, и 8 победителей стыковых матчей.

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Победители матчей 1/16 финала будут несеяными и встретятся с командами, которые выиграли свои группы осенью. Команды из одной национальной ассоциации на этой стадии встретиться не могут.

Противостояния состоят из двух матчей. Победители групп проведут ответные матчи дома. Если счет по итогам 180 минут игрового времени будет равным, команды продолжат сражаться в дополнительное время, независимо от того, сколько голов будет забито командами на чужом поле. Если и по итогам 30 дополнительных минут победитель не определится, будет назначена серия пенальти.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 7 марта, ответные поединки пройдут 14 марта. Победители 8 матчей выйдут в 1/4 финала. Жеребьевка этой стадии запланирована на 15 марта. Для проигравших еврокубковый сезон 2023/24 завершится.

Лига конференций 2023/24

Жеребьевка 1/8 финала, 7 и 14 марта

Сеяные (победители групп)

Лилль (Франция)

Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Виктория Пльзень (Чехия)

Брюгге (Бельгия)

Астон Вилла (Англия)

Фиорентина (Италия)

ПАОК (Греция)

Фенербахче (Турция)

Несеяные (победители 1/16 финала)

Штурм (Австрия)

Серветт (Швейцария)

Сен-Жилуаз (Бельгия)

Динамо Загреб (Хорватия)

Олимпиакос (Греция)

Аякс (Нидерланды)

Мольде (Норвегия)

Маккаби Хайфа (Израиль)

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 22 февраля в 14:00.