Билась не на жизнь, а на смерть. Кырстя в Дубае обыграла Вондроушеву

Румынская теннисистка Сорана Кырстя (№22 WTA) в 1/4 финала турнира WTA 1000, который проходит в Дубае (ОАЭ), выяснила отношения с Маркетой Вондроушевой (№8 WTA).

Встреча завершилась победой Кырсти в трех сетах.

После поражения 2:6 в первой партии, Сорана Кырстя проигрывала по ходу второго сета со счетом 1:5. Более того, ей пришлось отыграть 6 матчболов. В игру она успешно вернулась и за итоговые 2 часа 43 минуты отпраздновала победу.

WTA 1000 Дубаи. 1/4 финала

Маркета Вондроушева (Чехия, 7) – Сорана Кырстя (Румыния) – 6:2, 6:7 (1:7), 2:6

Для Вондроушевой это поражение стало четвертый подряд на стадии 1/4 финала. Она не проходила дальше, начиная с Уимблдона-2023.

Кырстя, которой 33 года, стала самой возрастной полуфиналисткой турнира в Дубаи с момента его основания в 2001 году.

В полуфинале WTA 1000 в Дубае Кырстя сыграет с Жасмин Паолини, которая прошла четвертьфинал на отказе Елены Рыбакиной.