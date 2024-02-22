Юрген КЛОПП: «Челси прибавил. В финале нам будет непросто»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп очень доволен победой своих подопечных в матче против «Лутона» (4:1).

«Выдающаяся игра. Мне многое понравилось в первом тайме, но игрокам и болельщикам, кажется, было не так радостно.

Мы неплохо начали матч, и нужно время на то, чтобы привыкнуть к сопернику. Затем мы пропустили, но все у нас было хорошо до финальной трети поля – там мы начинали спешить.

Я сказал парням, что мы проводим топ-матч, но нужно действовать спокойнее в решающие моменты. После этого мы увидели фейерверк и чудесные голы. Прекрасный вечер.

Луис Диас забил гол, Коди Гакпо провел великолепный матч, Гравенберх – великолепен. Келлехер боролся с 8-9 игроками соперников на выходах.

Успеют ли травмированны востановиться к финалу Кубка лиги? Мы ничего не знаем.

Будем ли мы явными фаворитами в финале с «Челси»? Точно нет. С тех пор как мы сыграли с «Челси» в последний раз, «синие» заметно прибавили, будет непросто», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Финал Кубка лиги состоится 25 февраля.