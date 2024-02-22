Юрген КЛОПП: «Челси прибавил. В финале нам будет непросто»
Главный тренер «Ливерпуля» высказался о победе над «Лутоном» в матче АПЛ
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп очень доволен победой своих подопечных в матче против «Лутона» (4:1).
«Выдающаяся игра. Мне многое понравилось в первом тайме, но игрокам и болельщикам, кажется, было не так радостно.
Мы неплохо начали матч, и нужно время на то, чтобы привыкнуть к сопернику. Затем мы пропустили, но все у нас было хорошо до финальной трети поля – там мы начинали спешить.
Я сказал парням, что мы проводим топ-матч, но нужно действовать спокойнее в решающие моменты. После этого мы увидели фейерверк и чудесные голы. Прекрасный вечер.
Луис Диас забил гол, Коди Гакпо провел великолепный матч, Гравенберх – великолепен. Келлехер боролся с 8-9 игроками соперников на выходах.
Успеют ли травмированны востановиться к финалу Кубка лиги? Мы ничего не знаем.
Будем ли мы явными фаворитами в финале с «Челси»? Точно нет. С тех пор как мы сыграли с «Челси» в последний раз, «синие» заметно прибавили, будет непросто», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Финал Кубка лиги состоится 25 февраля.
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