Мощный камбэк. Ливерпуль с голом капитана обыграл Лутон

Сегодня, 21 февраля 2024 года, состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лутоном». Победу со счетом 4:1 одержала команда хозяев.

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Интересно, что первый тайм подопечные Юргена Клоппа проиграли. На 12-й минуте первый гол в матче забил Чидози Огбене, а команда Юргена Клоппа не сумела ответить.

Однако во втором тайме мерсисайдцы совершили камбэк. Благодаря голам капитана ван Дейка, Гакпо, Луиса Диаса и Эллиотта «Ливерпуль» одержал победу и остался на первом месте в АПЛ.

АПЛ. 26-й тур. 21 февраля

Ливерпуль – Лутон – 4:1

Голы: ван Дейк, 56, Гакпо, 58, Диас, 71, Эллиотт, 90 – Огбене, 12