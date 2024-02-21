Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мощный камбэк. Ливерпуль с голом капитана обыграл Лутон
Чемпионат Англии
Ливерпуль
21.02.2024 21:30 – FT 4 : 1
Лутон Таун
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
21 февраля 2024, 23:26 |
359
0

Мощный камбэк. Ливерпуль с голом капитана обыграл Лутон

Матч 26-го тура АПЛ закончился со счетом 4:1 в пользу команды Клоппа

21 февраля 2024, 23:26 |
359
0
Мощный камбэк. Ливерпуль с голом капитана обыграл Лутон
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 21 февраля 2024 года, состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лутоном». Победу со счетом 4:1 одержала команда хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Интересно, что первый тайм подопечные Юргена Клоппа проиграли. На 12-й минуте первый гол в матче забил Чидози Огбене, а команда Юргена Клоппа не сумела ответить.

Однако во втором тайме мерсисайдцы совершили камбэк. Благодаря голам капитана ван Дейка, Гакпо, Луиса Диаса и Эллиотта «Ливерпуль» одержал победу и остался на первом месте в АПЛ.

АПЛ. 26-й тур. 21 февраля

Ливерпуль – Лутон – 4:1

Голы: ван Дейк, 56, Гакпо, 58, Диас, 71, Эллиотт, 90 – Огбене, 12

По теме:
Клуб АПЛ, за который играет украинец, может сменить владельца
Ливерпуль – Лутон Таун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Трудно не согласиться. Миколенко назвал лучшего футболиста АПЛ
Лутон Таун Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Вирджил ван Дейк Коди Гакпо Луис Диас
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 21 февраля 2024, 15:15 4
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной работой украинских клубов во время зимней паузы

Монзуль – босс украинского арбитража: плюсы и минусы для нашего футбола
Футбол | 21 февраля 2024, 16:35 125
Монзуль – босс украинского арбитража: плюсы и минусы для нашего футбола
Монзуль – босс украинского арбитража: плюсы и минусы для нашего футбола

Алексей Сливченко рассуждает о первых при Шевченко серьезных пертурбациях в руководстве УАФ

ВИДЕО. Как Порту шокировал Арсенал в конце игры. Шедевр от обидчика Шахтера
Футбол | 22.02.2024, 00:20
ВИДЕО. Как Порту шокировал Арсенал в конце игры. Шедевр от обидчика Шахтера
ВИДЕО. Как Порту шокировал Арсенал в конце игры. Шедевр от обидчика Шахтера
Днепр-1 заплатил Йовичевичу. Клуб хотел подписать экс-игрока Динамо
Футбол | 21.02.2024, 08:48
Днепр-1 заплатил Йовичевичу. Клуб хотел подписать экс-игрока Динамо
Днепр-1 заплатил Йовичевичу. Клуб хотел подписать экс-игрока Динамо
Испанские СМИ: Кепа из-за Лунина попал в Реале в сложную ситуацию
Футбол | 21.02.2024, 10:54
Испанские СМИ: Кепа из-за Лунина попал в Реале в сложную ситуацию
Испанские СМИ: Кепа из-за Лунина попал в Реале в сложную ситуацию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Татьяну или Марию? Свитолина обыграла немку на престижном турнире в Дубае
Татьяну или Марию? Свитолина обыграла немку на престижном турнире в Дубае
20.02.2024, 14:20 14
Теннис
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
20.02.2024, 00:50 1
Футбол
Без Испании. Определены две четвертьфинальные пары ЧМ по пляжному футболу
Без Испании. Определены две четвертьфинальные пары ЧМ по пляжному футболу
20.02.2024, 09:55
Футбол
«Руку им не пожму». Стаховский высказался по поводу украинских боксеров
«Руку им не пожму». Стаховский высказался по поводу украинских боксеров
20.02.2024, 17:16 18
Бокс
Лунин может получить сенсационного тренера. Он недавно выигрывал ЗМ
Лунин может получить сенсационного тренера. Он недавно выигрывал ЗМ
20.02.2024, 12:54 5
Футбол
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
20.02.2024, 13:11 14
Теннис
Сколько заработает Мудрик? Челси выплатит бонусы за победу в Кубке лиги
Сколько заработает Мудрик? Челси выплатит бонусы за победу в Кубке лиги
20.02.2024, 18:42 2
Футбол
Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае
Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае
21.02.2024, 18:34 33
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем