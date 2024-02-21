Во вторник, 21 февраля, состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Лутон Таун».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Ливерпуль – Лутон Таун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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