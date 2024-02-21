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Чемпионат Англии
Ливерпуль
21.02.2024 21:30 - : -
Лутон Таун
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
21 февраля 2024, 17:26 |
87
0

Ливерпуль – Лутон Таун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 февраля в 21:30 матч чемпионата Англии

21 февраля 2024, 17:26 |
87
0
Ливерпуль – Лутон Таун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ливерпуль

Во вторник, 21 февраля, состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Лутон Таун».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Ливерпуль – Лутон Таун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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