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  4. Ливерпуль – Лутон – 4:1. Клопп прыгал от радости. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Ливерпуль
21.02.2024 21:30 – FT 4 : 1
Лутон Таун
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Англия
22 февраля 2024, 00:59 | Обновлено 22 февраля 2024, 01:29
193
0

Ливерпуль – Лутон – 4:1. Клопп прыгал от радости. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 26-го тура Английской Премьер-лиги

22 февраля 2024, 00:59 | Обновлено 22 февраля 2024, 01:29
193
0
Ливерпуль – Лутон – 4:1. Клопп прыгал от радости. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Вечером 21 февраля состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги.

В матче между «Ливерпулем» и «Лутоном» победу со счетом 4:1 одержала команда хозяев.

В первом тайм подопечные Юргена Клоппа пропустили гол, на что ответили после перерыва 4-ю мячами.

АПЛ. 26-й тур. 21 февраля

Ливерпуль – Лутон – 4:1

Голы: ван Дейк, 56, Гакпо, 58, Диас, 71, Эллиотт, 90 – Огбене, 12

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Эллиотт (Ливерпуль).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Вирджил ван Дейк (Ливерпуль).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Чидози Огбене (Лутон Таун).
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Ливерпуль Лутон Таун чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вирджил ван Дейк Харви Эллиотт Луис Диас Коди Гакпо видео голов и обзор Юрген Клопп
Источник Sport.ua
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