21.02.2024 21:30 – FT 4 : 1
Англия22 февраля 2024, 00:59 | Обновлено 22 февраля 2024, 01:29
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Ливерпуль – Лутон – 4:1. Клопп прыгал от радости. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 26-го тура Английской Премьер-лиги
22 февраля 2024, 00:59 | Обновлено 22 февраля 2024, 01:29
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Вечером 21 февраля состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги.
В матче между «Ливерпулем» и «Лутоном» победу со счетом 4:1 одержала команда хозяев.
В первом тайм подопечные Юргена Клоппа пропустили гол, на что ответили после перерыва 4-ю мячами.
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АПЛ. 26-й тур. 21 февраля
Ливерпуль – Лутон – 4:1
Голы: ван Дейк, 56, Гакпо, 58, Диас, 71, Эллиотт, 90 – Огбене, 12
Видео голов и обзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Эллиотт (Ливерпуль).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Вирджил ван Дейк (Ливерпуль).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Чидози Огбене (Лутон Таун).
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