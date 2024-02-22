Вечером 21 февраля состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги.

В матче между «Ливерпулем» и «Лутоном» победу со счетом 4:1 одержала команда хозяев.

В первом тайм подопечные Юргена Клоппа пропустили гол, на что ответили после перерыва 4-ю мячами.

АПЛ. 26-й тур. 21 февраля

Ливерпуль – Лутон – 4:1

Голы: ван Дейк, 56, Гакпо, 58, Диас, 71, Эллиотт, 90 – Огбене, 12

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