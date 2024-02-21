Мирослав СТУПАР: «Первые шаги Монзуль покажут, оправдает ли она надежды»

Авторитетный в прошлом рефери, а ныне известный эксперт Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал назначение на должность главы Комитета арбитров УАФ Катерины Монзуль:

– Катерина начинала свое восхождение, когда я еще в тогдашней Федерации футбола Украины отвечал за подготовку арбитров. Постепенно преодолела все ступени и заслуженно стала одной из лучших арбитров в мире, которая с успехом обслуживает и матчи мужских команд.

Откровенно говоря, я не знаю, какой из Монзуль будет менеджер. Это для нее очень серьезный вызов. И начинать наверстывать упущенное надо с искоренения той системы подготовки судей, которую ввел предшественник Екатерины – итальянец Лучано Лучи, когда был взят на вооружение аудиторный вариант, а не практика – обслуживание на сборах контрольных матчей.

Что еще посоветовал бы новоиспеченному председателю Комитета арбитров УАФ? Позаботиться о приглашении к обслуживанию матчей бывших футболистов. Помнится, в свое время в Украине в судейском корпусе на виду была целая группа известных в прошлом игроков. Не знаю, по какой причине, но постепенно от этой практики отошли. В судейство начали приходить молодые люди, которые видели футбол разве что по телевизору, зато неплохо бегали, знали английский язык. А как же с пониманием футбола, ощущением духа игры?

Введение полиграфа – это нужный шаг, если мы хотим избавиться от коррупции в судейском корпусе. Что же касается введения жеребьевки при назначении арбитров, то оно будет эффективным, когда в той же элитной группе, которая обслуживает матчи УПЛ, будем иметь хотя бы четыре претендента на одну игру.

Во время недавней встречи с арбитрами на их сборе в Ужгороде президент УАФ Андрей Шевченко отметил, что нужно возвращать доверие футбольного сообщества не только к ассоциации, но и к судьям, в частности. И уже от первых шагов руководительницы Монзуль, от того, кого она выберет себе в помощники, будет многое зависеть или повезет ей оправдать надежды.