Монзуль – босс украинского арбитража: плюсы и минусы для нашего футбола

20 февраля украинские болельщики получили весьма обнадеживающую новость. То, о чем ранее судачили в неформальных кругах наконец-то стало реальностью: новым председателем комитета арбитров Украинской ассоциации футбола стала 42-летняя арбитр ФИФА Катерина Монзуль. Причем для большинства поклонников отечественного футбола первым плюсом в этой новости стал не сколько приход Монзуль на новую для нее должность, сколько уход с нее прежнего руководителя Лучано Лучи, ведь 74-летний итальянец за долгие годы в украинском футболе успел, мягко говоря, надоесть всем: от простых фанатов до руководителей клубов и своих прямых подчиненных. В конце концов, уже давно является секретом Полишинеля то, с каким пренебрежением Лучи относился ко многим в отечественном футболе, а это вряд ли допустимо для человека, занимающего столь ответственную должность в иерархии УАФ.

Новый президент УАФ Андрей Шевченко, за что стоит отдать ему должное, решил не цепляться за пресловутое «наследие Пьерлуиджи Коллины», и сказал Лучи весьма понятное этому специалисту «arrivederci». Поговаривают, что вопрос о том, кого избрать преемником итальянца на повестке дня стоял совсем недолго, ведь кандидатура, устраивавшая практически всех, была более чем очевидна – Катерина Монзуль.

Впрочем, назначение Монзуль на пост босса украинских арбитров имеет, как это часто бывает, как свои плюсы, так и определенные минусы. О наиболее очевидных из них давайте поговорим прямо сейчас…

Наиболее жирный плюс от прихода Монзуль заключается, безусловно, в завершении «эпохи Лучи». После скандального итальянца Катерина смотрится во главе украинского арбитража едва ли не идеальным с имиджевой точки зрения решением Андрея Шевченко. По сути, новый руководитель УАФ логично не стал изобретать велосипед, и доверил кураторство над рефери тому члену этой гильдии, к которому за последние годы был абсолютный минимум претензий.

Имидж у Катерины Монзуль в украинском футболе практически идеальный, насколько это слово может быть вообще применимо к судьям, природа деятельности которых заключается в принятии решений в спорных ситуациях. С апреля 2016 года Монзуль работает на поединках украинской Премьер-лиги, а со временем начала привлекаться к обслуживанию матчей международного футбола среди мужчин, как на уровне национальных сборных, так и в клубных турнирах (в частности, Лиги Европы).

Главным недостатком в системе работы Монзуль в поле ее критики называют чрезмерную «зависимости» Катерины от VAR. Рефери из Харькова действительно любит уточнить свои решения, если есть такая возможность, при помощи технических средств, на что порой уходит какая-то часть времени, зато в конечном итоге Монзуль точно никто не может называть пристрастным рефери.

Подобная принципиальность и тяга к принятию максимально выверенных и точных решений будет колоссальным плюсом для Монзуль в статусе функционера. Если на футбольном поле при просмотре VAR еще может теряться какая-то динамика футбола (хотя говорить об этом в аспекте нынешнего уровня большинства команд УПЛ, мягко говоря, не совсем правильно), то вот в «кабинетных играх» все действия и решения просто обязаны быть кристально честными, чистыми и понятными подавляющему большинству футбольной общественности. Именно это обстоятельство, есть надежда полагать, сделает из Монзуль в разы лучшего руководителя украинским арбитражем, нежели им был Лучано Лучи.

УПЛ. Катерина Монзуль

Также большую надежду на улучшение ситуации в украинском арбитраже дали первые решения Монзуль, поддержанные УАФ. В ближайшее время, в частности, для наших судей планируется введение проверок на полиграфе (так называемом «детекторе лжи»), а еще – назначение арбитров на поединки будет производиться при помощи системы жеребьевки. В теории это должно помочь существенно снизить «проблемность» судейского вопроса во всех профессиональных лигах нашего футбола, хотя полностью исключить «человеческий фактор», увы, не сможет.

Пока непонятно и то, продолжит ли Монзуль активную работу в поле. По некоторым данным, переход Катерины на функционерскую работу означает ее де-факто прощание с карьерой арбитра, но также есть данные, что харьковчанка продолжит прежнее ремесло, хотя и будет уделять ему уже значительно меньше времени. Как бы там ни было, а это вопрос, в котором «зарыт» одновременно и плюс и минус от назначения Монзуль боссом отечественного арбитража. Ведь, с одной стороны, мы потенциально теряем топового действующего рефери (даже если Катерина продолжит судить, то, очевидно, будет делать это в значительно меньших объемах, нежели ранее), но с другой – получаем перспективного функционера, способного коренным образом изменить уродливую систему имени Лучано Лучи.

Одним из главных вызовов для Монзуль уже в ближайшее время станет, конечно же, и медийная доступность украинских арбитров. Интересно, какую позицию в этом вопросе изберет Катерина: прикроется уставами предшественников, или попытается изменить ситуацию и позволит (а, может быть, даже обяжет?) судьям общаться с журналистами до и после поединков, разъясняя те или иные резонансные решения.

Прозрачность вообще шла под первым номером в списке приоритетов Андрея Шевченко, когда тот заступал на пост президента Украинской ассоциации футбола. Также там был и пункт о подготовке специалистов, и нынешнее назначение Монзуль, хочется верить, является первыми шагами в реализации данных обещаний.

Главный минус в истории с назначением Монзуль боссом украинского арбитража заключается, пожалуй, только в том, что отныне Катерине придется отвечать не только за себя, но и за многочисленных коллег по судейскому цеху, что может очень быстро подпортить репутацию харьковчанки. Ранее Монзуль удавалось выгодно выделяться на фоне большинства иных отечественных рефери именно качеством принятия самостоятельных решений. На поле в статусе главного арбитра Катерина отвечала только за себя, а теперь на ее плечи ложится ответственность за всех судей в украинском профессиональном футболе.

Условно говоря, если в какой-то из профессиональных отечественных лиг начудит какой-то арбитр, претензии будут уже не только к нему, но и к руководству комитета арбитров. И вот здесь Монзуль придется наладить такую систему работы, вплоть до серьезных санкций к тем, кто неспособен в силу определенных обстоятельств качественно судить матчи, чтобы к решениям руководящего органа УАФ не возникало почти никаких вопросов (не забываем, что при желании раздуть из мухи слона можно даже там, где это, казалось бы, невозможно).

Как бы там ни было, но прямо сейчас переход Монзуль на новую работу видится для отечественного футбола таким себе «глотком свежего воздуха». После методов Лучи в украинском арбитраже уже давно требовалось не просто открыть окна на проветривание, а и банально поснимать все старые рамы, заменив их новыми – настолько непрезентабельно в целом выглядел уровень и качество украинского арбитража.

Удастся ли Катерине Монзуль вывести украинских рефери на новый уровень и дать толчок для развития всей системы отечественного судейства? Ответ на этот вопрос мы узнаем спустя какое-то время, а пока давайте просто облегченно вздохнем от того факта, что у нас просто появилась хотя бы какая-то надежда на лучшее…