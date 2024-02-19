Трубин отреагировал на голевую ошибку в последнем матче за Бенфику

18 февраля «Бенфика» на домашнем стадионе в матче 22-го тура чемпионата Португалии принимала «Визелу» и более чем уверенно победила со счетом 6:1.

Вратарь Анатолий Трубин уже традиционно провел матч в стартовом составе «Бенфики». Во втором тайме украинский голкипер допустил голевую ошибку, но сумел исправиться, отбив пенальти на 71-й минуте.

Украинский вратарь прокомментировал победу в своих социальных сетях.

«Великолепная победа для команды. Ошибки случаются, они делают нас сильнее, если мы делаем выводы. Важен следующий шаг после ошибки. Поэтому сейчас фокус на работе впереди», – написал Трубин в инстаграме.

В последнем матче Трубин вошел в историю «Бенфики». Украинцу покорилось уникальное достижение.