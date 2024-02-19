Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
Яна Суркис выступила с громким заявлением
Яна Суркис, младшая дочь президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса и девушка защитника «бело-синих» Кристиана Биловара раскритиковала ночную жизнь в столице Украины.
«Это выходные в Киеве! В это время когда молодые ребята на фронте отдают свою жизнь и погибают каждый день. Гадко и стыдно!», – написала Суркис в комментарии к сториз, где показан один из ночных клубов Киева.
Ранее бывший нападающий «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу Артем Милевский сделал подарок дочери президента киевского клуба Игоря Суркиса Яне.
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