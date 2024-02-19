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  4. Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
Украина. Премьер лига
19 февраля 2024, 18:16 | Обновлено 19 февраля 2024, 19:14
3602
4

Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве

Яна Суркис выступила с громким заявлением

19 февраля 2024, 18:16 | Обновлено 19 февраля 2024, 19:14
3602
4
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
Instagram. Кристиан Биловар и Яна Суркис

Яна Суркис, младшая дочь президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса и девушка защитника «бело-синих» Кристиана Биловара раскритиковала ночную жизнь в столице Украины.

«Это выходные в Киеве! В это время когда молодые ребята на фронте отдают свою жизнь и погибают каждый день. Гадко и стыдно!», – написала Суркис в комментарии к сториз, где показан один из ночных клубов Киева.

Ранее бывший нападающий «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу Артем Милевский сделал подарок дочери президента киевского клуба Игоря Суркиса Яне.

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Яна Суркис фото
Источник Instagram
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Комментарии 4
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Golhrenshtanga
А сама что там делала,сидела потягивала махито и яро возмущалась?
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+4
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Falko
Із назви подумав, що то девахі удвох у клуб попхались і їм не сподобалось. А виходить - нє, одна у двох іпостасях.
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+1
turist86
Яна, напиши зауваження ще цій.
Дівчина 20-річного українського форварда київського «Динамо» Назара Волошина Ліза Кандіба порушила правила дорожнього руху.
Ліза Кандіба розігналася 150 км/год у самому центрі нічного Києва. Імовірно, на бульварі Лесі Українки, а пізніше виклала відео у сторіз 
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+1
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