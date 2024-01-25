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  4. ФОТО. Милевский сделал подарок дочери президента Динамо. Что подарил?
Украина. Премьер лига
25 января 2024, 20:47 | Обновлено 25 января 2024, 21:03
885
2

ФОТО. Милевский сделал подарок дочери президента Динамо. Что подарил?

Дочь Суркиса получила от экс-футболиста «Динамо» шапку

25 января 2024, 20:47 | Обновлено 25 января 2024, 21:03
885
2
ФОТО. Милевский сделал подарок дочери президента Динамо. Что подарил?
Instagram. Артем Милевский

Бывший нападающий «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу Артем Милевский сделал подарок дочери президента киевского клуба Игоря Суркиса Яне подарок.

Милевский подарил ей шапку. Соответствующим фото девушка поделилась в своих социальных сетях.

«Это я в своей новой, модной и очень теплой шапке! Спасибо Милевскому за подгон», – написала Яна в инстаграме. «На здоровье. Отцу привет», – ответил Милевский.

Ранее Милевский подтвердил факт того, что Суркис ждет его на работу в «Динамо».

ФОТО. Милевский сделал подарок дочери президента Динамо. Что подарил?

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Яна Суркис Игорь Суркис Артем Милевский Динамо Киев lifestyle
Источник Instagram
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Евгений Кожушко
Це він до неї так яйця підкатує?🤦‍♂️
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+4
Gargantua
еще недавно была симпатичная девочка, а уже утконос
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+1
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