Бывший нападающий «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу Артем Милевский сделал подарок дочери президента киевского клуба Игоря Суркиса Яне подарок.

Милевский подарил ей шапку. Соответствующим фото девушка поделилась в своих социальных сетях.

«Это я в своей новой, модной и очень теплой шапке! Спасибо Милевскому за подгон», – написала Яна в инстаграме. «На здоровье. Отцу привет», – ответил Милевский.

Ранее Милевский подтвердил факт того, что Суркис ждет его на работу в «Динамо».

ФОТО. Милевский сделал подарок дочери президента Динамо. Что подарил?