ФОТО. Милевский сделал подарок дочери президента Динамо. Что подарил?
Дочь Суркиса получила от экс-футболиста «Динамо» шапку
Бывший нападающий «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу Артем Милевский сделал подарок дочери президента киевского клуба Игоря Суркиса Яне подарок.
Милевский подарил ей шапку. Соответствующим фото девушка поделилась в своих социальных сетях.
«Это я в своей новой, модной и очень теплой шапке! Спасибо Милевскому за подгон», – написала Яна в инстаграме. «На здоровье. Отцу привет», – ответил Милевский.
Ранее Милевский подтвердил факт того, что Суркис ждет его на работу в «Динамо».
ФОТО. Милевский сделал подарок дочери президента Динамо. Что подарил?
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