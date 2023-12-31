Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милевский подтвердил факт того, что Суркис ждет его на работу в Динамо
Украина. Премьер лига
31 декабря 2023, 01:55 |
284
0

Милевский подтвердил факт того, что Суркис ждет его на работу в Динамо

Артем коротко рассказал о разговоре с президентом киевского клуба

31 декабря 2023, 01:55 |
284
0
Милевский подтвердил факт того, что Суркис ждет его на работу в Динамо
Instagram. Артем Милевский

38-летний экс-форвард «Динамо» Киев и сборной Украины Артем Милевский, который потихоньку возвращается к нормальной жизни, провел благотворительный стрим.

Бывший футболист 30 декабря в режиме онлайн играл в EA FC24 на платформе Twitch и общался с людьми.

Во время стрима Милевский подтвердил факт того, что президент киевского футбольного клуба «Динамо» Игорь Суркис готов предложить ему работу:

«Я звонил ему на день рождения, поздравлял. Он мне сказал дословно: «Когда будешь готов, приходи, мы тебя ждем», – рассказал Артем.

Ранее стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим.

По теме:
Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим
Милевский рассказал, почему не спешит переходить на украинский язык
10 резонансных событий украинского футбола в уходящем году
Артем Милевский Игорь Суркис Динамо Киев
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШЕВЧЕНКО – о финале ЛЧ против Ливерпуля: «Три месяца я не мог спать»
Футбол | 30 декабря 2023, 19:25 7
ШЕВЧЕНКО – о финале ЛЧ против Ливерпуля: «Три месяца я не мог спать»
ШЕВЧЕНКО – о финале ЛЧ против Ливерпуля: «Три месяца я не мог спать»

Бывший игрок «Милана» вспомнил матч, который хотелось бы забыть

Экс-коуч Шахтера стал тренером с наибольшим количеством побед в 2023 году
Футбол | 31 декабря 2023, 02:16 1
Экс-коуч Шахтера стал тренером с наибольшим количеством побед в 2023 году
Экс-коуч Шахтера стал тренером с наибольшим количеством побед в 2023 году

Луиш Каштру выиграл 52 поединка во главе саудовского клуба «Аль-Наср»

Стало известно, сколько заработает Мбаппе за переход в Реал
Футбол | 30.12.2023, 12:20
Стало известно, сколько заработает Мбаппе за переход в Реал
Стало известно, сколько заработает Мбаппе за переход в Реал
Впервые за 7 месяцев. В матче с Лутоном произошла неприятность для Мудрика
Футбол | 30.12.2023, 18:20
Впервые за 7 месяцев. В матче с Лутоном произошла неприятность для Мудрика
Впервые за 7 месяцев. В матче с Лутоном произошла неприятность для Мудрика
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
Футбол | 30.12.2023, 20:05
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он не футболист». Фанаты Арсенала уничтожили Зинченко за игру с Вест Хэмом
«Он не футболист». Фанаты Арсенала уничтожили Зинченко за игру с Вест Хэмом
29.12.2023, 06:59 41
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Словакия забросила 8 шайб и выиграла третий матч
Молодежный ЧМ по хоккею. Словакия забросила 8 шайб и выиграла третий матч
29.12.2023, 15:48
Хоккей
10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола
10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола
30.12.2023, 10:30 11
Футбол
Особняк звезды Манчестер Сити ограбили, вся семья пряталась в укрытии
Особняк звезды Манчестер Сити ограбили, вся семья пряталась в укрытии
29.12.2023, 12:35 3
Футбол
«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко
«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко
29.12.2023, 19:01 11
Футбол
Участники Финала четырех ЛЧ-2023/24 отказываются играть в Армении
Участники Финала четырех ЛЧ-2023/24 отказываются играть в Армении
29.12.2023, 03:37
Футзал
На ЧМ-2023 по шахматам в блице 7-й тур был отложен из-за апелляции
На ЧМ-2023 по шахматам в блице 7-й тур был отложен из-за апелляции
29.12.2023, 16:14
Другие виды
Легенда Арсенала отреагировал на гол Вест Хэма, где ошибся Зинченко
Легенда Арсенала отреагировал на гол Вест Хэма, где ошибся Зинченко
29.12.2023, 12:42 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем