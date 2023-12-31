Милевский подтвердил факт того, что Суркис ждет его на работу в Динамо

38-летний экс-форвард «Динамо» Киев и сборной Украины Артем Милевский, который потихоньку возвращается к нормальной жизни, провел благотворительный стрим.

Бывший футболист 30 декабря в режиме онлайн играл в EA FC24 на платформе Twitch и общался с людьми.

Во время стрима Милевский подтвердил факт того, что президент киевского футбольного клуба «Динамо» Игорь Суркис готов предложить ему работу:

«Я звонил ему на день рождения, поздравлял. Он мне сказал дословно: «Когда будешь готов, приходи, мы тебя ждем», – рассказал Артем.

Ранее стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим.