Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Украина. Премьер лига
31 декабря 2023, 01:10 |
237
0

Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим

Артем передал все вырученные средства центру реабилитации военных

31 декабря 2023, 01:10 |
237
0
Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим
Instagram. Артем Милевский

38-летний экс-форвард «Динамо» Киев и сборной Украины Артем Милевский, который потихоньку возвращается к нормальной жизни, провел благотворительный стрим.

Бывший футболист 30 декабря в режиме онлайн играл в EA FC24 на платформе Twitch и общался с людьми.

За стрим Милевский заработал 5260 гривен. Все вырученные средства Артем отправил в центра реабилитации пострадавших от войны Superhumans.

Изначально Артем планировал отправить только 20% от всех донатов, однако в итоге выделил все деньги.

ФОТО. Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим

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Артем Милевский фото благотворительность российско-украинская война
Источник Instagram
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