38-летний экс-форвард «Динамо» Киев и сборной Украины Артем Милевский, который потихоньку возвращается к нормальной жизни, провел благотворительный стрим.

Бывший футболист 30 декабря в режиме онлайн играл в EA FC24 на платформе Twitch и общался с людьми.

За стрим Милевский заработал 5260 гривен. Все вырученные средства Артем отправил в центра реабилитации пострадавших от войны Superhumans.

Изначально Артем планировал отправить только 20% от всех донатов, однако в итоге выделил все деньги.

ФОТО. Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим