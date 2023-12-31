Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим
Артем передал все вырученные средства центру реабилитации военных
38-летний экс-форвард «Динамо» Киев и сборной Украины Артем Милевский, который потихоньку возвращается к нормальной жизни, провел благотворительный стрим.
Бывший футболист 30 декабря в режиме онлайн играл в EA FC24 на платформе Twitch и общался с людьми.
За стрим Милевский заработал 5260 гривен. Все вырученные средства Артем отправил в центра реабилитации пострадавших от войны Superhumans.
Изначально Артем планировал отправить только 20% от всех донатов, однако в итоге выделил все деньги.
ФОТО. Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим
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