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  4. ФОТО. Трубин получил подарок от фаната и столкнулся с курьезом Лунина
Португалия
19 февраля 2024, 11:03 |
1003
0

ФОТО. Трубин получил подарок от фаната и столкнулся с курьезом Лунина

Украинскому голкиперу подарили картину

19 февраля 2024, 11:03 |
1003
0
ФОТО. Трубин получил подарок от фаната и столкнулся с курьезом Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

18 февраля «Бенфика» на домашнем стадионе в матче 22-го тура чемпионата Португалии принимала «Визелу» и более чем уверенно победила со счетом 6:1.

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и отразил пенальти на 71-й минуте.

После матча один из болельщиков «Бенфики» встретился с украинским вратарем и подарил ему картину. Фанат сделал общее фото с Трубиным, но для того, чтобы быть хотя бы примерно на одном уровне с украинцем, ему пришлось встать на стул.

Напомним, недавно журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным.

ФОТО. Столкнулся с курьезом Лунина. Трубин получил подарок от фаната

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Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Визела болельщики фанаты Андрей Лунин
Источник Sport.ua
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