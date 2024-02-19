ФОТО. Трубин получил подарок от фаната и столкнулся с курьезом Лунина
Украинскому голкиперу подарили картину
18 февраля «Бенфика» на домашнем стадионе в матче 22-го тура чемпионата Португалии принимала «Визелу» и более чем уверенно победила со счетом 6:1.
Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и отразил пенальти на 71-й минуте.
После матча один из болельщиков «Бенфики» встретился с украинским вратарем и подарил ему картину. Фанат сделал общее фото с Трубиным, но для того, чтобы быть хотя бы примерно на одном уровне с украинцем, ему пришлось встать на стул.
Напомним, недавно журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным.
ФОТО. Столкнулся с курьезом Лунина. Трубин получил подарок от фаната
Quem é mais alto agora? 🤣— Henrique HG35 (@henriquehg35) February 18, 2024
Que monstro temos na baliza! 🧤🔥
We love you Trubin ❤️🦅 pic.twitter.com/viFvutNjKb
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