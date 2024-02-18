ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным
Забавная ситуация после матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» Мадрид – «РБ Лейпциг»
13 февраля состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «РБ Лейпциг». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «сливочных».
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин стал настоящим героем подопечных Карло Анчелотти, оставив ворота сухими и совершив 9 сейвов.
После завершения встречи испанская ведущая Тати Мантовани брала интервью у Лунина. Однако ее рост слишком мал для того, чтобы быть хотя бы примерно на одном уровне с украинцем.
Она взяла стул и встала на него. Такая забавная ситуация рассмешила Андрея.
«Парень совершил 9 сейвов, ни одного пропущенного от него в этой игре. Выступление Лунина просто безумно», – подписала публикацию в своем Instagram журналистка.
ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным
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