Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным
Лига чемпионов
18 февраля 2024, 01:59 | Обновлено 18 февраля 2024, 02:17
586
1

ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным

Забавная ситуация после матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» Мадрид – «РБ Лейпциг»

18 февраля 2024, 01:59 | Обновлено 18 февраля 2024, 02:17
586
1
ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным
Instagram. Тати Мантовани и Андрей Лунин

13 февраля состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «РБ Лейпциг». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «сливочных».

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин стал настоящим героем подопечных Карло Анчелотти, оставив ворота сухими и совершив 9 сейвов.

После завершения встречи испанская ведущая Тати Мантовани брала интервью у Лунина. Однако ее рост слишком мал для того, чтобы быть хотя бы примерно на одном уровне с украинцем.

Она взяла стул и встала на него. Такая забавная ситуация рассмешила Андрея.

«Парень совершил 9 сейвов, ни одного пропущенного от него в этой игре. Выступление Лунина просто безумно», – подписала публикацию в своем Instagram журналистка.

ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным

По теме:
Райо Вальекано – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ВИДЕО. Рыбакина наступила на ракетку во время розыгрыша против Свентек
Анчелотти чуть не принял странное решение по Лунину. Карло переубедили
видео Андрей Лунин Реал Мадрид РБ Лейпциг Реал - РБ Лейпциг Лига чемпионов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик летом может покинуть Челси – СМИ. Стали известны причины
Футбол | 17 февраля 2024, 12:15 50
Мудрик летом может покинуть Челси – СМИ. Стали известны причины
Мудрик летом может покинуть Челси – СМИ. Стали известны причины

Руководство «синих» разочаровано нестабильностью игрока

ГВАРДИОЛА о матче с Челси: «Я разочарован таким результатом»
Футбол | 17 февраля 2024, 23:15 0
ГВАРДИОЛА о матче с Челси: «Я разочарован таким результатом»
ГВАРДИОЛА о матче с Челси: «Я разочарован таким результатом»

Наставник «горожан» прокомментировал матч с «пенсионерами»

Для Усика подготовили замену, если Фьюри снова не выйдет на бой
Бокс | 17.02.2024, 16:10
Для Усика подготовили замену, если Фьюри снова не выйдет на бой
Для Усика подготовили замену, если Фьюри снова не выйдет на бой
Сенсация без участия Мудрика. Челси отобрал очки у Манчестер Сити
Футбол | 17.02.2024, 21:29
Сенсация без участия Мудрика. Челси отобрал очки у Манчестер Сити
Сенсация без участия Мудрика. Челси отобрал очки у Манчестер Сити
Где они сейчас? Четыре украинца, дебютировавших в УПЛ за Шахтер при Фонсеке
Футбол | 17.02.2024, 08:57
Где они сейчас? Четыре украинца, дебютировавших в УПЛ за Шахтер при Фонсеке
Где они сейчас? Четыре украинца, дебютировавших в УПЛ за Шахтер при Фонсеке
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
Ему нормально, у него жена примерно того же роста
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Марино ПУШИЧ: «Это явная ошибка. Судьи украли у нас чистый гол»
Марино ПУШИЧ: «Это явная ошибка. Судьи украли у нас чистый гол»
16.02.2024, 07:00 46
Футбол
В Испании обнародовали важное решение Анчелотти по Лунину
В Испании обнародовали важное решение Анчелотти по Лунину
16.02.2024, 10:17 2
Футбол
Впервые в истории Украины! Бухов сенсационно выиграл золото ЧМ на 50 м в/c
Впервые в истории Украины! Бухов сенсационно выиграл золото ЧМ на 50 м в/c
17.02.2024, 18:30 20
Водные виды
Плишкова призналась, почему отказалась выходить на корт со Свентек в Катаре
Плишкова призналась, почему отказалась выходить на корт со Свентек в Катаре
17.02.2024, 00:45 1
Теннис
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
16.02.2024, 05:22 21
Футбол
Маркевич отреагировал на скандальную ошибку арбитра матча Шахтер – Марсель
Маркевич отреагировал на скандальную ошибку арбитра матча Шахтер – Марсель
16.02.2024, 11:27 7
Футбол
Свитолина возвращается. Украинки узнали первых соперниц в Дубае
Свитолина возвращается. Украинки узнали первых соперниц в Дубае
17.02.2024, 11:50 15
Теннис
Схватка грандов. Кто получит два дополнительных места в Лиге чемпионов?
Схватка грандов. Кто получит два дополнительных места в Лиге чемпионов?
16.02.2024, 22:30 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем