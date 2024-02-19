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19 февраля 2024, 10:10 | Обновлено 19 февраля 2024, 10:15
222
0

ВИДЕО. Серена Уильямс снялась в промо к сериалу «Аватар: Легенда об Аанге»

Американка озвучивала небольшую роль в оригинальном мультсериале

19 февраля 2024, 10:10 | Обновлено 19 февраля 2024, 10:15
222
0
ВИДЕО. Серена Уильямс снялась в промо к сериалу «Аватар: Легенда об Аанге»
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

Легендарная теннисистка Серена Уильямс снялась в промо-ролике к сериалу «Аватар: Легенда об Аанге», который выйдет в феврале на Netflix.

Отметим, что Уильямс-младшая озвучивала небольшую роль в оригинальном мультсериале 2005 года, по которому и сделали новый проект.

Серена завершила карьеру после US Open 2022.

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Серена Уильямс видео
Источник Sport.ua
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