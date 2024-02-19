ВИДЕО. Серена Уильямс снялась в промо к сериалу «Аватар: Легенда об Аанге»

Легендарная теннисистка Серена Уильямс снялась в промо-ролике к сериалу «Аватар: Легенда об Аанге», который выйдет в феврале на Netflix.

Отметим, что Уильямс-младшая озвучивала небольшую роль в оригинальном мультсериале 2005 года, по которому и сделали новый проект.

Серена завершила карьеру после US Open 2022.