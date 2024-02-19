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  4. В Испании оценили игру Лунина против Райо. За что досталось украинцу?
Испания
19 февраля 2024, 00:03 | Обновлено 19 февраля 2024, 00:07
754
2

В Испании оценили игру Лунина против Райо. За что досталось украинцу?

Украинский вратарь снова вышел в старте «королевского клуба»

19 февраля 2024, 00:03 | Обновлено 19 февраля 2024, 00:07
754
2
В Испании оценили игру Лунина против Райо. За что досталось украинцу?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Сегодня, 18 февраля 2024 года, состоялся матч 25-го тура чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и мадридским «Реалом». Игра закончилась со счетом 1:1.

Вратарь «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе, для украинца это уже шестой подряд выход в основе. Лунин пропустил один гол на 27-й минуте с пенальти.

После игры авторитетное издание Marca оценило выступление украинского голкипера.

«Лунин справился с работой, которой у него было не так много в этом матче. Единственной его ошибкой была плохая передача в начале игры, из-за которой «Райо» мог выйти вперед.

Он пропустил после удара с пенальти и совершил хороший сейв после удара Альваро в конце первого тайма. Во втором тайме украинец почти не участвовал в игре», – говорится в издании.

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Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Райо Вальекано - Реал
Источник Marca
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Комментарии 2
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antt
А говорили нащо йому реал. На лавці нічого не робив. І  як навіть тут написали - у другому таймі наприклад також. Але пенальті не відбив хоча це не так принципово для воротаря - але мяч ішов все таки по центру. А те що зробив хорошу передачу то дійсно важливо для воротаря!
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Wlad West
Шо, Анчи опять Луну нах?
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