В Испании оценили игру Лунина против Райо. За что досталось украинцу?

Сегодня, 18 февраля 2024 года, состоялся матч 25-го тура чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и мадридским «Реалом». Игра закончилась со счетом 1:1.

Вратарь «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе, для украинца это уже шестой подряд выход в основе. Лунин пропустил один гол на 27-й минуте с пенальти.

После игры авторитетное издание Marca оценило выступление украинского голкипера.

«Лунин справился с работой, которой у него было не так много в этом матче. Единственной его ошибкой была плохая передача в начале игры, из-за которой «Райо» мог выйти вперед.

Он пропустил после удара с пенальти и совершил хороший сейв после удара Альваро в конце первого тайма. Во втором тайме украинец почти не участвовал в игре», – говорится в издании.