Лунин показал, что лучше Кепы. Видео эффектного сейва Андрея c Райо

Сегодня, 18 февраля 2024 года, состоялся матч 25-го тура чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и мадридским «Реалом». Игра закончилась со счетом 1:1.

Вратарь «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе, для украинца это уже шестой подряд выход в основе. Лунин пропустил один гол на 27-й минуте с пенальти. Еще до перерыва хозяева могли выйти вперед, но Лунин показал отличную реакцию и отразил удар в ближний угол.

После матча статистический портал WhoScored оценил выступление украинского стража ворот в 6.4 балла, Лунин сделал в этом матче два сейва.