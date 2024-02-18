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  4. Лунин показал, что лучше Кепы. Видео эффектного сейва Андрея c Райо
Испания
18 февраля 2024, 18:14 |
2120
0

Лунин показал, что лучше Кепы. Видео эффектного сейва Андрея c Райо

«Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано»

18 февраля 2024, 18:14 |
2120
0
Лунин показал, что лучше Кепы. Видео эффектного сейва Андрея c Райо
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Сегодня, 18 февраля 2024 года, состоялся матч 25-го тура чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и мадридским «Реалом». Игра закончилась со счетом 1:1.

Вратарь «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе, для украинца это уже шестой подряд выход в основе. Лунин пропустил один гол на 27-й минуте с пенальти. Еще до перерыва хозяева могли выйти вперед, но Лунин показал отличную реакцию и отразил удар в ближний угол.

После матча статистический портал WhoScored оценил выступление украинского стража ворот в 6.4 балла, Лунин сделал в этом матче два сейва.

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Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Райо Вальекано - Реал
Источник Sport.ua
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