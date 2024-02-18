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  4. Кто лучший? Стала известна оценка Лунина за ничейный матч против Райо
Испания
18 февраля 2024, 17:45 |
3225
0

Кто лучший? Стала известна оценка Лунина за ничейный матч против Райо

Украинский вратарь «Реала» сделал 2 сейва

18 февраля 2024, 17:45 |
3225
0
Кто лучший? Стала известна оценка Лунина за ничейный матч против Райо
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 18 февраля 2024 года, состоялся матч 25-го тура чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и мадридским «Реалом». Игра закончилась со счетом 1:1.

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Украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин пропустил гол на 27-й минуте. Нападающий «Райо» Рауль Де Томас пробил пенальти по центру ворот, а Андрей прыгнул в левый от себя угол.

Статистический портал WhoScored оценил выступление украинца в 6.4 балла – вторая худшая оценка среди всех игроков стартового состава «Реала».

Лучшим игроком встречи был признан нападающий «сливочных» Хоселу, который отметился голом на 3-й минуте поединка.

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Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Хоселу Андрей Лунин Райо Вальекано - Реал оценки WhoScored
Источник Sport.ua
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