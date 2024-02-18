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WTA
18 февраля 2024, 12:37 | Обновлено 18 февраля 2024, 12:46
163
0

Надежда Киченок завершила борьбу в паре на турнире в Дубае

Украинка с партнершей проиграли в первом раунде

18 февраля 2024, 12:37 | Обновлено 18 февраля 2024, 12:46
163
0
Надежда Киченок завершила борьбу в паре на турнире в Дубае
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе с Ингрид Гамаррой Мартинс из Бразилии начала выступления в парном разряде на турнире WTA 1000 в Дубае.

В первом раунде украинка и бразильянка сыграли против тандема Анна Данилина (Казахстан) / Чжан Шуай (Китай) и потерпели поражение в двух сетах. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

WTA 1000 Дубай. Пары

Анна Данилина (Казахстан) / Чжан Шуай (Китай) – Надежда Киченок (Украина) / Ингрид Гамарра Мартинс (Бразилия) – 6:4, 6:3

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Надежда Киченок WTA Дубай
Источник Sport.ua
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