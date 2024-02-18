Надежда Киченок завершила борьбу в паре на турнире в Дубае
Украинка с партнершей проиграли в первом раунде
Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе с Ингрид Гамаррой Мартинс из Бразилии начала выступления в парном разряде на турнире WTA 1000 в Дубае.
В первом раунде украинка и бразильянка сыграли против тандема Анна Данилина (Казахстан) / Чжан Шуай (Китай) и потерпели поражение в двух сетах. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.
WTA 1000 Дубай. Пары
Анна Данилина (Казахстан) / Чжан Шуай (Китай) – Надежда Киченок (Украина) / Ингрид Гамарра Мартинс (Бразилия) – 6:4, 6:3
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