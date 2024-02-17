17 февраля на «Терф Мур» пройдет матч 25-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Бернли» сыграет против «Арсенала». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Бернли

Команда смогла быстро перезагрузиться после окончания длительной эпохи Шона Дайша, что завершилась вылетом в Чемпионшип. Венсан Компани, вернувшийся на Туманный Альбион теперь уже как менеджер, даже удивил тем, насколько солидно и уверенно он справился с первой задачей: вернул своих новых подопечных в Премьер-Лигу. Вот только настолько же безнадежно смотрится коллектив уже там. Даже фактический дебютант, Лутон, более боеспособен, а Эвертону не мешает идти выше и штраф в 10 очков. Даже странно, что бельгийца не снимали до конца зимы, пытаясь исправить ситуацию подписанием новичков в январе - у Челси, например, арендовали Фофана. Впрочем, что-то получалось разве что с Фулхэмом, против которого набрали 4 очка. В остальных последних поединках только с прямым конкурентом, Лутоном, дома сыграли 1-1. Пытались бороться и с Ливерпулем, но тут был уж очень силен соперник, который довел до победных 3-1.

Арсенал

Клуб серьезно удивил в прошлом сезоне. Тогда коллектив, что долго не мог пробиться в четверку лучших, стал вице-чемпионом Туманного Альбиона. После этого было важно закрепиться на этом уровне, показать, что это не разовый успех. Не все получается, достаточно посмотреть на вылеты из кубковых турниров. Но при этом англичане удачно вернулись в Лигу чемпионов, выиграв свою группу, и победили в Суперкубке УЕФА. А в АПЛ даже лидировали к Рождеству. При этом 2023-й год закончился парой неудач, и подопечные Артеты снова стали догоняющими. И справлялись с этим, сумев даже в феврале вполне по делу, пусть и не без везения, обыграть Ливерпуль. А Вест Хэм и вовсе разгромили неожиданно крупно, 6-0.

Статистика личных встреч

В 2020-2021-м годах кларетовые не проигрывали трижды кряду. Да и перед вылетом взяли ничью с лондонским грандом. Но в ноябре канониры победили 3-1.

Прогноз

Букмекерские конторы гадают только об одном: насколько уверенно выиграют Зинченко и компания? Стоит остановиться на отметке в виде форы -1,5 гола (коэффициент - 1,94).