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Чемпионат Англии
Бёрнли
17.02.2024 17:00 - : -
Арсенал
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Англия
15 февраля 2024, 11:02 |
23
0

Бернли – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 февраля в 17:00 матч чемпионата Англии

15 февраля 2024, 11:02 |
23
0
Бернли – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернли – Арсенал

В субботу, 17 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Бернли» и «Арсенал».

Игра пройдет в Бернли на стадионе «Терф Мур».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Бернли – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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