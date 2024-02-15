Англия15 февраля 2024, 11:02 |
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Бернли – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 февраля в 17:00 матч чемпионата Англии
15 февраля 2024, 11:02 |
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В субботу, 17 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Бернли» и «Арсенал».
Игра пройдет в Бернли на стадионе «Терф Мур».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Бернли – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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