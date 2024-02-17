Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бернли – Арсенал – 0:5. Канониры без Зинченко разбили хозяев. Обзор матча
Чемпионат Англии
Бёрнли
17.02.2024 17:00 – FT 0 : 5
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
17 февраля 2024, 21:17 |
52
0

Бернли – Арсенал – 0:5. Канониры без Зинченко разбили хозяев. Обзор матча

Смотрите видеообзор матча 26-го тура АПЛ

17 февраля 2024, 21:17 |
52
0
Бернли – Арсенал – 0:5. Канониры без Зинченко разбили хозяев. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Арсенал

В субботу, 17 февраля, состоялся матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Бернли» и «Арсенал».

Игра прошла в Бернли на стадионе «Терф Мур».

«Канониры» разбили соперника со счетом 5:0. Защитник «Арсенала» Александр Зинченко пропускал матч из-за травмы икроножной мышцы.

АПЛ. 25-й тур, 17 февраля.

Бернли – Арсенал – 0:5

Голы: Эдегор, 4, Сака, 41 (пен), 47, Троссард, 66, Хаверц, 78.

Видеообзор матча

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
41’
ГОЛ ! С пенальти забил Букайо Сака (Арсенал).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
По теме:
Манчестер Сити – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Русин и Кухаревич провели матчи в Чемпионшипе. Как оценили украинцев?
ВИДЕО. Бурная и яростная реакция Гвардиолы на пропущенный гол от Челси
Бернли Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Бернли - Арсенал
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луческу посетил тренировку Динамо. Стала известна причина визита
Футбол | 17 февраля 2024, 17:04 7
Луческу посетил тренировку Динамо. Стала известна причина визита
Луческу посетил тренировку Динамо. Стала известна причина визита

Экс-тренер киевлян посетил тренировочный сбор в Турции

У кого 8.4? Известна оценка Малиновского за матч против чемпиона Италии
Футбол | 17 февраля 2024, 19:40 0
У кого 8.4? Известна оценка Малиновского за матч против чемпиона Италии
У кого 8.4? Известна оценка Малиновского за матч против чемпиона Италии

«Наполи» разошлись миром с «Дженоа»

Шахтер может попасть в группу ЛЧ. Проектный посев в еврокубках 2024/25
Футбол | 16.02.2024, 23:59
Шахтер может попасть в группу ЛЧ. Проектный посев в еврокубках 2024/25
Шахтер может попасть в группу ЛЧ. Проектный посев в еврокубках 2024/25
ВИДЕО. Известный карикатурист выпустил новую картину о Лунине и Кепе
Футбол | 17.02.2024, 06:55
ВИДЕО. Известный карикатурист выпустил новую картину о Лунине и Кепе
ВИДЕО. Известный карикатурист выпустил новую картину о Лунине и Кепе
Мудрик летом может покинуть Челси – СМИ. Стали известны причины
Футбол | 17.02.2024, 12:15
Мудрик летом может покинуть Челси – СМИ. Стали известны причины
Мудрик летом может покинуть Челси – СМИ. Стали известны причины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна соперница Свентек в финале большого турнира в Дохе
Стала известна соперница Свентек в финале большого турнира в Дохе
16.02.2024, 17:41 3
Теннис
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
16.02.2024, 05:22 21
Футбол
Шахтер – Марсель. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Шахтер – Марсель. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
15.02.2024, 18:20 121
Футбол
Пушич оценил матч Шахтера в Лиге Европы и ситуацию Степаненко
Пушич оценил матч Шахтера в Лиге Европы и ситуацию Степаненко
15.02.2024, 22:45
Футбол
Спарринг-партнер Фьюри объяснил, что рассек Тайсона после грубой шутки
Спарринг-партнер Фьюри объяснил, что рассек Тайсона после грубой шутки
16.02.2024, 13:59
Бокс
Экс-чемпион мира Котельник назвал лучшего боксера в истории Украины
Экс-чемпион мира Котельник назвал лучшего боксера в истории Украины
15.02.2024, 18:12 1
Бокс
Куртуа прокомментировал мощную игру Лунина в матче ЛЧ. Что сказал Тибо?
Куртуа прокомментировал мощную игру Лунина в матче ЛЧ. Что сказал Тибо?
16.02.2024, 07:14 4
Футбол
Драма на последних минутах. Шахтер разошелся миром с Марселем
Драма на последних минутах. Шахтер разошелся миром с Марселем
15.02.2024, 21:47 275
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем