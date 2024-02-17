Англия17 февраля 2024, 21:17 |
52
0
Бернли – Арсенал – 0:5. Канониры без Зинченко разбили хозяев. Обзор матча
Смотрите видеообзор матча 26-го тура АПЛ
17 февраля 2024, 21:17 |
52
0
В субботу, 17 февраля, состоялся матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Бернли» и «Арсенал».
Игра прошла в Бернли на стадионе «Терф Мур».
«Канониры» разбили соперника со счетом 5:0. Защитник «Арсенала» Александр Зинченко пропускал матч из-за травмы икроножной мышцы.
АПЛ. 25-й тур, 17 февраля.
Бернли – Арсенал – 0:5
Голы: Эдегор, 4, Сака, 41 (пен), 47, Троссард, 66, Хаверц, 78.
Видеообзор матча
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
41’
ГОЛ ! С пенальти забил Букайо Сака (Арсенал).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 февраля 2024, 17:04 7
Экс-тренер киевлян посетил тренировочный сбор в Турции
Футбол | 17 февраля 2024, 19:40 0
«Наполи» разошлись миром с «Дженоа»
Футбол | 16.02.2024, 23:59
Футбол | 17.02.2024, 06:55
Футбол | 17.02.2024, 12:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.02.2024, 17:41 3
16.02.2024, 05:22 21
15.02.2024, 18:20 121
15.02.2024, 22:45
16.02.2024, 13:59
15.02.2024, 18:12 1
16.02.2024, 07:14 4
15.02.2024, 21:47 275