Стало известно, сколько заработали Цуренко, Костюк и Калинина в Катаре

16 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).

Калинина дольше всех представляла Украину на кортах Катара. В одиночном разряде Ангелина вылетела в 1/16 финала. За свои выступления она заработала 43 935 долларов (20 650 за одиночный разряд и 23 285 за парный).

Марта Костюк, которая не сумела продолжить матч 2-го раунда против Анастасии Павлюченковой из-за болезни, получила чек в 20 650 долларов.

Леся Цуренко прошла дальше всех из украинок в одиночном разряде, выйдя в 1/8 финала, но из-за травмы отказалась от матча с Наоми Осакой. Призовые Цуренко составили $36 454.

В парном разряде из Украинок также играли сестры Киченок. Людмила и Надежда вылетели уже в 1-м раунде и получили по 4 550 долларов.