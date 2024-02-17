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WTA
17 февраля 2024, 03:25 |
59
0

Стало известно, сколько заработали Цуренко, Костюк и Калинина в Катаре

16 февраля Ангелина завершила выступления в парном разряде на турнире WTA 1000 в Дохе

17 февраля 2024, 03:25 |
59
0
Стало известно, сколько заработали Цуренко, Костюк и Калинина в Катаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

16 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).

Калинина дольше всех представляла Украину на кортах Катара. В одиночном разряде Ангелина вылетела в 1/16 финала. За свои выступления она заработала 43 935 долларов (20 650 за одиночный разряд и 23 285 за парный).

Марта Костюк, которая не сумела продолжить матч 2-го раунда против Анастасии Павлюченковой из-за болезни, получила чек в 20 650 долларов.

Леся Цуренко прошла дальше всех из украинок в одиночном разряде, выйдя в 1/8 финала, но из-за травмы отказалась от матча с Наоми Осакой. Призовые Цуренко составили $36 454.

В парном разряде из Украинок также играли сестры Киченок. Людмила и Надежда вылетели уже в 1-м раунде и получили по 4 550 долларов.

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Ангелина Калинина Леся Цуренко Марта Костюк Надежда Киченок Людмила Киченок WTA Доха призовые
Источник Sport.ua
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