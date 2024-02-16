Судаков извинился за фото, опубликованные с отдыха в Дубае

Недавно 21-летний полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георий Судаков вместе с семьей провел отдых в городе Дубай, опубликовав соответствующие фото.

Полузащитник принес извинения болельщикам за публикацию этих фото и признал, что это было неуместно.

«Нам дали три дня выходных. Я хотел встретиться с семьей. У нас был выбор: либо они приедут к нам в Турцию, либо я приеду в Дубай, потому что там в семьи была пересадка.

Мы решили встретиться в ОАЭ, потому что так получалось на один день дольше провести с семьей.

Я хотел бы извиниться за фото, которые были опубликованы. Считаю это неправильным в наше время, это не нужно было делать. Понимаю, что сейчас многие не могут уехать на отдых или встретиться со своими семьями, и эти фото неуместны», – признался Судаков.

Ранее Судаков высказался о своем возможном переходе в европейский топ-клуб.