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  4. Судаков извинился за фото, опубликованные с отдыха в Дубае
Украина. Премьер лига
16 февраля 2024, 13:49 |
2550
4

Судаков извинился за фото, опубликованные с отдыха в Дубае

Украинский футболист недавно провел время с семьей

16 февраля 2024, 13:49 |
2550
4
Судаков извинился за фото, опубликованные с отдыха в Дубае
Instagram. Георгий Судаков со своей женой и дочкой

Недавно 21-летний полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георий Судаков вместе с семьей провел отдых в городе Дубай, опубликовав соответствующие фото.

Полузащитник принес извинения болельщикам за публикацию этих фото и признал, что это было неуместно.

«Нам дали три дня выходных. Я хотел встретиться с семьей. У нас был выбор: либо они приедут к нам в Турцию, либо я приеду в Дубай, потому что там в семьи была пересадка.

Мы решили встретиться в ОАЭ, потому что так получалось на один день дольше провести с семьей.

Я хотел бы извиниться за фото, которые были опубликованы. Считаю это неправильным в наше время, это не нужно было делать. Понимаю, что сейчас многие не могут уехать на отдых или встретиться со своими семьями, и эти фото неуместны», – признался Судаков.

Ранее Судаков высказался о своем возможном переходе в европейский топ-клуб.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк фото
Источник Трибуна
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Комментарии 4
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Iigor6583
Спочатку публікує, а потім вибачається. Усі ці мажори хочуть показати які вони круті. Ці постійні публікації про його переходи в клуби-гранди зробили з нього "звєзду", у що він повірив. А наспраді він нуль без палочки, що показав вчорашній матч з Марселем. 
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+3
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Harun Bakircioğlu
Действительно, зачем помогать армии, которая тебя защищает, нужно поехать на дорогостоящий отдых, выгулять силиконовую подругу, деморализовать общество и военных фоточками. Сюр какой-то.
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0
Lulinnha
Судаков:"Моя жена отсосала мне за новые часы с бриллиантами. Ой как неловко вышло..." 
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-1
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