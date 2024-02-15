Судаков высказался о своем возможном переходе в европейский топ-клуб

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков высказал мнение о том, что он может сменить раздевалку «горняков» на стан одного из грандов европейского футбола.

«Я буду счастлив, когда это произойдет», – признался Судаков.

Ранее стали известны клубы, ряды которых Георгий Судаков может пополнить будущим летом.

В нынешнем сезоне Судаков забил 3 гола и сделал 1 ассист в 18 матчах за донецкий клуб.