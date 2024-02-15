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Украина. Премьер лига
15 февраля 2024, 18:47 | Обновлено 15 февраля 2024, 18:50
82
1

Судаков высказался о своем возможном переходе в европейский топ-клуб

Полузащитник не исключил такой поворот в своей карьере

15 февраля 2024, 18:47 | Обновлено 15 февраля 2024, 18:50
82
1
Судаков высказался о своем возможном переходе в европейский топ-клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков высказал мнение о том, что он может сменить раздевалку «горняков» на стан одного из грандов европейского футбола.

«Я буду счастлив, когда это произойдет», – признался Судаков.

Ранее стали известны клубы, ряды которых Георгий Судаков может пополнить будущим летом.

В нынешнем сезоне Судаков забил 3 гола и сделал 1 ассист в 18 матчах за донецкий клуб.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк
Источник L'Equipe
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Saar
статистика Судакова в УПЛ просто вибухова   Роналду і Мессі радіють, що скоро на пенсію, а то Судаков всі Мячі забере
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