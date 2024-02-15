Украина. Премьер лига15 февраля 2024, 18:47 | Обновлено 15 февраля 2024, 18:50
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Судаков высказался о своем возможном переходе в европейский топ-клуб
Полузащитник не исключил такой поворот в своей карьере
15 февраля 2024, 18:47 | Обновлено 15 февраля 2024, 18:50
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Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков высказал мнение о том, что он может сменить раздевалку «горняков» на стан одного из грандов европейского футбола.
«Я буду счастлив, когда это произойдет», – признался Судаков.
Ранее стали известны клубы, ряды которых Георгий Судаков может пополнить будущим летом.
В нынешнем сезоне Судаков забил 3 гола и сделал 1 ассист в 18 матчах за донецкий клуб.
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