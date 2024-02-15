Названы топ-клубы Европы, которые летом готовы побороться за Судакова

21-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков своей игрой заинтересовал ряд именитых европейских клубов.

По информации итальянского издания Сalciomercato, «Наполи» и «Ювентус» дальше продолжают следить за украинцем, но за него нужно будет заплатить летом более 50 миллионов евро, что для них проблематично. Особенно, когда приходится конкурировать с другими европейскими грандами – «Барселоной», «Баварией», «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», которые будут бороться за игрока следующего трансферного окна.

В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее «Шахтер» отказался продавать Судакова «Наполи» за 40 млн евро.