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  4. Названы топ-клубы Европы, которые летом готовы побороться за Судакова
Украина. Премьер лига
15 февраля 2024, 16:10 |
1452
5

Названы топ-клубы Европы, которые летом готовы побороться за Судакова

Украинец и дальше находится на радаре европейских грандов

15 февраля 2024, 16:10 |
1452
5
Названы топ-клубы Европы, которые летом готовы побороться за Судакова
ФК Шахтер. Георгий Судаков

21-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков своей игрой заинтересовал ряд именитых европейских клубов.

По информации итальянского издания Сalciomercato, «Наполи» и «Ювентус» дальше продолжают следить за украинцем, но за него нужно будет заплатить летом более 50 миллионов евро, что для них проблематично. Особенно, когда приходится конкурировать с другими европейскими грандами – «Барселоной», «Баварией», «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», которые будут бороться за игрока следующего трансферного окна.

В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее «Шахтер» отказался продавать Судакова «Наполи» за 40 млн евро.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Серии A трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Манчестер Сити Ювентус Барселона Бавария Ливерпуль
Источник Calciomercato
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Комментарии 5
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PUMA
Спорт ЮА.Ну имейте совесть.Вы же пару часов назад кинули вброс что Наполи и Ювентус больше не будут бороться за Зудакова(хотя и не боролось ну всё же).Вы бы для приличия этот бред хотя бы завтра выставили б
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+2
Андрій Шевченко
Та досить  вже....нікому цей мудаков і даром не потрібен. Як би його за 200 баксів не піарили. Цей дебіл по мячу попасти не може, які топклуби ?
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0
Saar
Юве ніим не бідніший від вище перлічених. Просто умніший і платити за цього посереднбого, навіть, для упл  гравця не буде.
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0
Saar
Кінематограф продовжується .... був серіал: " Лунін, і Реал", потім "Мудрик і Челсі", зараз "Судаков і всі топ-клуби Європи"
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0
Burevestnik
вже уважно цікавиться і навіть слідкує скрізь призми без рефракції один із клубів 
зі багатими нафтодолярами еФКа Аль-Блям_Хам-Сам                     
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-2
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