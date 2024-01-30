Жена 21-летнего украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова Елизавета поделилась фотографиями с семейного отдыха.

Семейная пара вместе со своей дочкой Миланой провели несколько дней в городе Дубай, ОАЭ.

«Выходные с семьей», – подписала фотографии Елизавета.

Все игроки «Шахтера» получили несколько дней отдыха между первым и вторым этапами сборов. Уже с 1 февраля команда соберется в турецком Белеке, чтобы продолжить подготовку ко второму этапу сезона.

28 января «Шахтер» сыграл вничью с «Марибором» из Словении со счетом 0:0. Георгий отыграл первый тайм (матч состоялся из двух таймов по 60 минут).

ФОТО. Горячая жена Судакова в бикини. Семейные снимки игрока Шахтера в ОАЭ