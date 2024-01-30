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  4. ФОТО. Горячая жена Судакова в бикини. Семейные снимки игрока Шахтера в ОАЭ
Украина. Премьер лига
30 января 2024, 19:25 | Обновлено 30 января 2024, 19:42
2599
7

ФОТО. Горячая жена Судакова в бикини. Семейные снимки игрока Шахтера в ОАЭ

Елизавета и Георгий провели выходные в городе Дубай

30 января 2024, 19:25 | Обновлено 30 января 2024, 19:42
2599
7
ФОТО. Горячая жена Судакова в бикини. Семейные снимки игрока Шахтера в ОАЭ
Instagram. Георгий Судаков со своей женой и дочкой

Жена 21-летнего украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова Елизавета поделилась фотографиями с семейного отдыха.

Семейная пара вместе со своей дочкой Миланой провели несколько дней в городе Дубай, ОАЭ.

«Выходные с семьей», – подписала фотографии Елизавета.

Все игроки «Шахтера» получили несколько дней отдыха между первым и вторым этапами сборов. Уже с 1 февраля команда соберется в турецком Белеке, чтобы продолжить подготовку ко второму этапу сезона.

28 января «Шахтер» сыграл вничью с «Марибором» из Словении со счетом 0:0. Георгий отыграл первый тайм (матч состоялся из двух таймов по 60 минут).

ФОТО. Горячая жена Судакова в бикини. Семейные снимки игрока Шахтера в ОАЭ

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Георгий Судаков фото Шахтер Донецк lifestyle
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Wlad West
ему 21, это во сколько же оно женилось или взял с готовым?
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+2
serhiy
Нормальна красива жінка.не то що в інших-інстасамки.
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0
Александр Шевченко
Кто сейчас в 21 год жениться, только идиоты.
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0
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Andriy Hayovyy
война войной, а спорт -по расписанию)
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0
AndiM
А цю рабиню рінах за скільки продає? 
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-3
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