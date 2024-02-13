ВИДЕО. Как Цуренко поиздевалась над Жабер под свист арабских болельщиков
Леся неожиданно выиграла у Онс в 1/16 финала хардового тысячника в Катаре
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 37) обыграла 6-ю ракетку мира Онс Жабер (Тунис) в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе (Катар).
На старте поединка украинка проигрывала 2:3 с брейком, но выиграла 8 геймов подряд и повела 6:3, 4:0.
Во время всей игры арабские болельщики яростно поддерживали Жабер, но ей это не помогло.
Это была третья встреча девушек. Леся выиграла 2-й очный поединок.
В 1/8 финала Цуренко сыграет против Наоми Осака.
ВИДЕО. Как Цуренко поиздевалась над Жабер под свист арабских болельщиков
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