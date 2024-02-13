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  4. ВИДЕО. Как Цуренко поиздевалась над Жабер под свист арабских болельщиков
WTA
13 февраля 2024, 22:11 |
2427
4

ВИДЕО. Как Цуренко поиздевалась над Жабер под свист арабских болельщиков

Леся неожиданно выиграла у Онс в 1/16 финала хардового тысячника в Катаре

13 февраля 2024, 22:11 |
2427
4
ВИДЕО. Как Цуренко поиздевалась над Жабер под свист арабских болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 37) обыграла 6-ю ракетку мира Онс Жабер (Тунис) в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе (Катар).

На старте поединка украинка проигрывала 2:3 с брейком, но выиграла 8 геймов подряд и повела 6:3, 4:0.

Во время всей игры арабские болельщики яростно поддерживали Жабер, но ей это не помогло.

Это была третья встреча девушек. Леся выиграла 2-й очный поединок.

В 1/8 финала Цуренко сыграет против Наоми Осака.

ВИДЕО. Как Цуренко поиздевалась над Жабер под свист арабских болельщиков

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Леся Цуренко Онс Жабер видео WTA Доха
Источник Sport.ua
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KirTheKing
жабер можно сниматься в рекламе: "теннис и пивное пузо: доказано. жабер"
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0
KirTheKing
жабер является автором уникального достижения: ей удалось совместить теннис и пивное пузо..
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0
Олександр Науменко
Леся програвала 1-3 і виграла 9 геймів поспіль.
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0
Serhii P.
Жабер розкабаніла, і втратила фізуху
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0
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