Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 37) обыграла 6-ю ракетку мира Онс Жабер (Тунис) в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе (Катар).

На старте поединка украинка проигрывала 2:3 с брейком, но выиграла 8 геймов подряд и повела 6:3, 4:0.

Во время всей игры арабские болельщики яростно поддерживали Жабер, но ей это не помогло.

Это была третья встреча девушек. Леся выиграла 2-й очный поединок.

В 1/8 финала Цуренко сыграет против Наоми Осака.

ВИДЕО. Как Цуренко поиздевалась над Жабер под свист арабских болельщиков