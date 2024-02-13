Только с одной украинкой из трех. Определены участницы 1/8 финала в Дохе

13 февраля завершились все матчи 1/16 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Дохе (Катар).

Украинская теннисистка Леся Цуренко неожиданно обыграла Онс Жабер. Далее Леся сыграет против Наоми Осаки, которая выиграла у Петры Мартич.

Цуренко осталась единственной представительницей Украины на кортах Катара. Марта Костюк не сумела продолжить поединок против Анастасии Павлюченковой, а Ангелина Калинина проиграла Алене Остапенко.

Неожиданно из соревнований в Дохе вылетела вторая сеяная Коко Гофф, которая потерпела поражение от Катерины Синяковой.

Первая ракетка мира Ига Свентек уверенно стартовала на тысячнике, разгромив Сорану Кырстю 6:1, 6:1.

WTA 1000 Доха. Хард. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Екатерина Александрова

Виктория Азаренко – Алена Остапенко [8]

Леся Цуренко – Наоми Осака

Каролина Плишкова – Линда Носкова

Нижняя часть сетки

Чжэн Циньвень [5] – Лейла Фернандес

Эмма Наварро [16] – Елена Рыбакина

Маркета Вондроушова [6] – Анастасия Павлюченкова

Даниэль Коллинс – Катерина Синякова