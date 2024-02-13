Только с одной украинкой из трех. Определены участницы 1/8 финала в Дохе
Леся Цуренко продолжает борьбу, Марта Костюк и Ангелина Калинина завершили выступления
13 февраля завершились все матчи 1/16 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Дохе (Катар).
Украинская теннисистка Леся Цуренко неожиданно обыграла Онс Жабер. Далее Леся сыграет против Наоми Осаки, которая выиграла у Петры Мартич.
Цуренко осталась единственной представительницей Украины на кортах Катара. Марта Костюк не сумела продолжить поединок против Анастасии Павлюченковой, а Ангелина Калинина проиграла Алене Остапенко.
Неожиданно из соревнований в Дохе вылетела вторая сеяная Коко Гофф, которая потерпела поражение от Катерины Синяковой.
Первая ракетка мира Ига Свентек уверенно стартовала на тысячнике, разгромив Сорану Кырстю 6:1, 6:1.
WTA 1000 Доха. Хард. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свентек [1] – Екатерина Александрова
Виктория Азаренко – Алена Остапенко [8]
Леся Цуренко – Наоми Осака
Каролина Плишкова – Линда Носкова
Нижняя часть сетки
Чжэн Циньвень [5] – Лейла Фернандес
Эмма Наварро [16] – Елена Рыбакина
Маркета Вондроушова [6] – Анастасия Павлюченкова
Даниэль Коллинс – Катерина Синякова
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