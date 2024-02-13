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WTA
13 февраля 2024, 23:17 | Обновлено 13 февраля 2024, 23:26
864
1

Только с одной украинкой из трех. Определены участницы 1/8 финала в Дохе

Леся Цуренко продолжает борьбу, Марта Костюк и Ангелина Калинина завершили выступления

13 февраля 2024, 23:17 | Обновлено 13 февраля 2024, 23:26
864
1
Только с одной украинкой из трех. Определены участницы 1/8 финала в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

13 февраля завершились все матчи 1/16 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Дохе (Катар).

Украинская теннисистка Леся Цуренко неожиданно обыграла Онс Жабер. Далее Леся сыграет против Наоми Осаки, которая выиграла у Петры Мартич.

Цуренко осталась единственной представительницей Украины на кортах Катара. Марта Костюк не сумела продолжить поединок против Анастасии Павлюченковой, а Ангелина Калинина проиграла Алене Остапенко.

Неожиданно из соревнований в Дохе вылетела вторая сеяная Коко Гофф, которая потерпела поражение от Катерины Синяковой.

Первая ракетка мира Ига Свентек уверенно стартовала на тысячнике, разгромив Сорану Кырстю 6:1, 6:1.

WTA 1000 Доха. Хард. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Екатерина Александрова
Виктория Азаренко – Алена Остапенко [8]
Леся Цуренко – Наоми Осака
Каролина Плишкова – Линда Носкова

Нижняя часть сетки

Чжэн Циньвень [5] – Лейла Фернандес
Эмма Наварро [16] – Елена Рыбакина
Маркета Вондроушова [6] – Анастасия Павлюченкова
Даниэль Коллинс – Катерина Синякова

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WTA Доха Марта Костюк Ангелина Калинина Леся Цуренко Онс Жабер Ига Свёнтек Екатерина Александрова Виктория Азаренко Алена Остапенко Наоми Осака Каролина Плишкова Линда Носкова Чжэн Циньвень Лейла Фернандес Эмма Наварро Елена Рыбакина Маркета Вондроушова Анастасия Павлюченкова Даниэль Коллинс Катерина Синякова
Источник Sport.ua
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LiverpoolFan
Навiщо писати "несподiвано" перемогла. Так Леся не топ у свiтi, але ж можна поважати здобутки
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