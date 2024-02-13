Муж Плишковой: «Если бы финал в Румынии затянулся, она не попала бы в Доху»

Михал Грдличка, муж Каролины Плишковой, рассказал, как его жена добиралась из Клуж-Напоки в Доху.

«Она в последнюю минуту успела на рейс из Клуж-Напоки в Доху через Стамбул. Если бы финал в Румынии был хоть немного дольше, она бы вообще не попала в Катар. Она приехала в отель в 8 утра, поспала 4 часа, быстро поела, в 14:30 размялась и вышла на матч. Это крайне сложные условия», – рассказал Михал.

Отметим, что 11 февраля Каролина обыграла в финале Ану Богдан (6:4, 6:3), а на следующий день в трехсетовом поединке одолела Анну Калинскую в Дохе.