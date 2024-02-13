Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига13 февраля 2024, 01:20 | Обновлено 13 февраля 2024, 01:52
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Верес – Лиепая – 1:0. Гол Яго в конце. Видео гола и обзор матча
Ровенская команда одержала минимальную победу
13 февраля 2024, 01:20 | Обновлено 13 февраля 2024, 01:52
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Состоялся товарищеский матч между «Вересом» и латвийской «Лиепаей». Ровенская команда сумела одержать победу благодаря голу бразильца Яго в конце матча, реализовавшего выход на голкипера после разрезного паса Михаила Шестакова.
Товарищеский матч
Верес (Украина) – Лиепая (Латвия) – 1:0
Гол: Яго, 83
Верес: Когут - Балан, Курко, Жулио Сезар, Шевченко, Банада (Кучеренко, 80), Кучеров, Шастал (М.Шестаков, 72), Дахновский, Яго, Мрвальевич (Гайдучик, 72).
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