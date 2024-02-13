Верес – Лиепая – 1:0. Гол Яго в конце. Видео гола и обзор матча

Состоялся товарищеский матч между «Вересом» и латвийской «Лиепаей». Ровенская команда сумела одержать победу благодаря голу бразильца Яго в конце матча, реализовавшего выход на голкипера после разрезного паса Михаила Шестакова.

Товарищеский матч

Верес (Украина) – Лиепая (Латвия) – 1:0

Гол: Яго, 83

Верес: Когут - Балан, Курко, Жулио Сезар, Шевченко, Банада (Кучеренко, 80), Кучеров, Шастал (М.Шестаков, 72), Дахновский, Яго, Мрвальевич (Гайдучик, 72).