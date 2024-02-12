Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига12 февраля 2024, 16:22 |
211
0
Верес вырвал победу у середняка чемпионата Латвии
Матч против «Лиепаи» закончился со счетом 1:0
12 февраля 2024, 16:22 |
211
0
Сегодня, 12 февраля 2024 года, состоялся товарищеский матч между украинским «Вересом» и латвийской «Лиепаю». Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу ровенской команды.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Долгое время на табло стадиона в Турции горели нули. Все изменилось на 83-й минуте, когда бразильский полузащитник «Вереса» Яго Сикейра забил, как оказалось, единственный гол в матче.
Товарищеские матчи. 12 февраля
Верес – Лиепая – 1:0
Голы: Сикейра, 73
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 февраля 2024, 10:51 9
Команда участвует в трех турнирах
Хоккей | 11 февраля 2024, 17:38 2
На Словакию сил не хватило
Футбол | 12.02.2024, 15:39
Футбол | 11.02.2024, 18:31
Хоккей | 11.02.2024, 19:41
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.02.2024, 23:28 25
12.02.2024, 02:23 1
11.02.2024, 19:28 18
10.02.2024, 22:18 7
12.02.2024, 07:59 6
12.02.2024, 09:10
11.02.2024, 20:10 6