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Товарищеские матчи
Верес
12.02.2024 14:00 – FT 1 : 0
Лиепая
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 февраля 2024, 16:22 |
211
0

Верес вырвал победу у середняка чемпионата Латвии

Матч против «Лиепаи» закончился со счетом 1:0

12 февраля 2024, 16:22 |
211
0
Верес вырвал победу у середняка чемпионата Латвии
НК Верес

Сегодня, 12 февраля 2024 года, состоялся товарищеский матч между украинским «Вересом» и латвийской «Лиепаю». Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу ровенской команды.

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Долгое время на табло стадиона в Турции горели нули. Все изменилось на 83-й минуте, когда бразильский полузащитник «Вереса» Яго Сикейра забил, как оказалось, единственный гол в матче.

Товарищеские матчи. 12 февраля

Верес – Лиепая – 1:0
Голы: Сикейра, 73

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Источник Sport.ua
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