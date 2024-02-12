Верес вырвал победу у середняка чемпионата Латвии

Сегодня, 12 февраля 2024 года, состоялся товарищеский матч между украинским «Вересом» и латвийской «Лиепаю». Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу ровенской команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Долгое время на табло стадиона в Турции горели нули. Все изменилось на 83-й минуте, когда бразильский полузащитник «Вереса» Яго Сикейра забил, как оказалось, единственный гол в матче.

Товарищеские матчи. 12 февраля

Верес – Лиепая – 1:0

Голы: Сикейра, 73