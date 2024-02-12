Украина. Премьер лига12 февраля 2024, 08:43 | Обновлено 12 февраля 2024, 08:44
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Верес – Лиепая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 февраля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
12 февраля 2024, 08:43 | Обновлено 12 февраля 2024, 08:44
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Ровенский Верес проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником киевской команды является Лиепая из Латвия.
Начало товарищеского матча запланировано на 12 февраля о 14:00 по Киеву.
Верес – Лиепая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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