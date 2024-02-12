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Товарищеские матчи
Верес
12.02.2024 14:00 - : -
Лиепая
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 февраля 2024, 08:43 | Обновлено 12 февраля 2024, 08:44
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0

Верес – Лиепая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 февраля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

12 февраля 2024, 08:43 | Обновлено 12 февраля 2024, 08:44
99
0
Верес – Лиепая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ровенский Верес проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником киевской команды является Лиепая из Латвия.

Начало товарищеского матча запланировано на 12 февраля о 14:00 по Киеву.

Верес – Лиепая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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