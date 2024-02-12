Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ШАНДРУК: «Победа – это хорошее настроение»
Украина. Премьер лига
12 февраля 2024, 21:35 |
46
0

Олег ШАНДРУК: «Победа – это хорошее настроение»

Главный тренер «Вереса» прокомментировал победу над «Лиепай»

12 февраля 2024, 21:35 |
46
0
Олег ШАНДРУК: «Победа – это хорошее настроение»
НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер ривненского «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал победу в товарищеском матче против латвийской «Лиепаи» (1:0):

«Победа – это, конечно, хорошее настроение. Но есть информация для размышлений. 1:0 – минимальная победа. Но здесь надо сделать и поправку на качество поля. Оно уже не то, что три недели назад и это сказалось на атакующих действиях. На лучшем поле было бы больше голевых моментов.

Забили победный гол в конце матча. Мы формируем таким образом характер. Часто общаемся об этом. Надеюсь, этот характер будем проявлять в чемпионате. Также есть определенные шаги по пониманию наших принципов игры в обороне.

Относительно действий Яго – он комфортно чувствует себя на позиции десятки. Агрессивную игру демонстрирует и добавляет баланса в атаке. Михаил Шестаков – тоже молодец. Это наша живая легенда. Он терпит, иногда играет меньше, чем заслуживает. За это ему большая благодарность».

По теме:
Женский ЧУ возобновится 20 марта. Кто входит в финальную топ-6?
Динамо – РФШ – 1:0. Победа благодаря пенальти. Видео гола и обзор матча
Александрия на сборах разгромила клуб из Грузии
товарищеские матчи Лиепая Верес Ровно учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Яго Сикейра Аугусто Олег Шандрук Михаил Шестаков
Источник ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два метра! Ярослава Магучих выиграла в Нью-Йорке с рекордом соревнований
Другие виды | 11 февраля 2024, 22:05 4
Два метра! Ярослава Магучих выиграла в Нью-Йорке с рекордом соревнований
Два метра! Ярослава Магучих выиграла в Нью-Йорке с рекордом соревнований

Украинская спортсменка выиграла золотую медаль на Millrose Games

Европейский гранд отказался от тренера Жироны. Стали известны причины
Футбол | 12 февраля 2024, 15:39 0
Европейский гранд отказался от тренера Жироны. Стали известны причины
Европейский гранд отказался от тренера Жироны. Стали известны причины

Мичел вряд ли присоединится к «Барселоне»

9 ножевых ранений. Детали убийства украинского баскетболиста в Германии
Баскетбол | 12.02.2024, 15:35
9 ножевых ранений. Детали убийства украинского баскетболиста в Германии
9 ножевых ранений. Детали убийства украинского баскетболиста в Германии
Реал отказался от идеи трансфера лидера Жироны. Стали известны причины
Футбол | 12.02.2024, 11:35
Реал отказался от идеи трансфера лидера Жироны. Стали известны причины
Реал отказался от идеи трансфера лидера Жироны. Стали известны причины
Известный инсайдер подтвердил интерес европейского гранда к Мудрику
Футбол | 12.02.2024, 20:43
Известный инсайдер подтвердил интерес европейского гранда к Мудрику
Известный инсайдер подтвердил интерес европейского гранда к Мудрику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти высказался о разгроме Жироны, где Лунин отыграл на ноль
Анчелотти высказался о разгроме Жироны, где Лунин отыграл на ноль
11.02.2024, 06:45 7
Футбол
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
11.02.2024, 20:10 6
Футбол
ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
11.02.2024, 23:28 32
Футбол
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
12.02.2024, 09:10
Футбол
Королевский урок. Реал уничтожил Жирону
Королевский урок. Реал уничтожил Жирону
10.02.2024, 21:26 204
Футбол
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
11.02.2024, 18:31 8
Футбол
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
11.02.2024, 17:55 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем