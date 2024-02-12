Динамо – РФШ – 1:0. Победа благодаря пенальти. Видео гола и обзор матча

Сегодня, 12 февраля «Динамо» Киев в контрольном матче на сборах в Турции обыграло латвийский РФШ со счетом 1:0.

«Динамо» Киев – РФШ – 1:0

Гол: Шапаренко, 69

«Динамо» Киев: Моргун (Бущан, 46) – Дубинчак (Вивчаренко, 71), Сирота (Бражко, 71), Гусев (Михавко, 71), Дячук – Шепелев (Волошин, 71), Шапаренко – Кабаев (Караваев, 71), Царенко (Буяльский, 71), Диалло (Ванат, 71) – Супряга (Пономаренко, 71).

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча: