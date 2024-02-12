Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – РФШ – 1:0. Победа благодаря пенальти. Видео гола и обзор матча
Товарищеские матчи
Динамо Киев
12.02.2024 16:00 – FT 1 : 0
РФШ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 февраля 2024, 19:38 |
322
1

Динамо – РФШ – 1:0. Победа благодаря пенальти. Видео гола и обзор матча

Смотрите обзор матча «Динамо» Киев на сборах в Турции

12 февраля 2024, 19:38 |
322
1
Динамо – РФШ – 1:0. Победа благодаря пенальти. Видео гола и обзор матча
ФК Динамо Киев

Сегодня, 12 февраля «Динамо» Киев в контрольном матче на сборах в Турции обыграло латвийский РФШ со счетом 1:0.

«Динамо» Киев – РФШ – 1:0

Гол: Шапаренко, 69

«Динамо» Киев: Моргун (Бущан, 46) – Дубинчак (Вивчаренко, 71), Сирота (Бражко, 71), Гусев (Михавко, 71), Дячук – Шепелев (Волошин, 71), Шапаренко – Кабаев (Караваев, 71), Царенко (Буяльский, 71), Диалло (Ванат, 71) – Супряга (Пономаренко, 71).

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

По теме:
Александрия на сборах разгромила клуб из Грузии
Минимум для успеха. Динамо скромно обыграло РФШ на сборах
Верес вырвал победу у середняка чемпионата Латвии
Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ РФШ Николай Шапаренко видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
Футбол | 11 февраля 2024, 23:28 26
ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину

Ранее Роман Кадемин пытался отбелить Ивана Ордеца

Украина выступила в матчах отбора Олимпиады. Какая перспектива у сборной
Хоккей | 12 февраля 2024, 12:10 8
Украина выступила в матчах отбора Олимпиады. Какая перспектива у сборной
Украина выступила в матчах отбора Олимпиады. Какая перспектива у сборной

Команда Дмитрия Христича сумела порадовать болельщиков

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Футбол | 12.02.2024, 02:23
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026
Хоккей | 11.02.2024, 19:41
С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026
С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026
Веселье переносится: 8 главных интриг следующего трансферного окна
Футбол | 12.02.2024, 18:31
Веселье переносится: 8 главных интриг следующего трансферного окна
Веселье переносится: 8 главных интриг следующего трансферного окна
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Рахунок на табло , а гра поступово налогоджується
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Королевский урок. Реал уничтожил Жирону
Королевский урок. Реал уничтожил Жирону
10.02.2024, 21:26 204
Футбол
Безумная сумма. Красюк рассказал, сколько стоят билеты на бой Усик – Фьюри
Безумная сумма. Красюк рассказал, сколько стоят билеты на бой Усик – Фьюри
10.02.2024, 23:55
Бокс
Два метра! Ярослава Магучих выиграла в Нью-Йорке с рекордом соревнований
Два метра! Ярослава Магучих выиграла в Нью-Йорке с рекордом соревнований
11.02.2024, 22:05 4
Другие виды
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
12.02.2024, 09:10
Футбол
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
11.02.2024, 18:31 8
Футбол
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
12.02.2024, 07:59 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем