С Супрягой и Шапаренко. Состав Динамо на матч с РФШ

Сегодня, 12 февраля «Динамо» Киев в контрольном матче на сборах в Турции сыграет с латвийским «РФШ». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Стал известен стартовый состав команды Александра Шовковского на матч:

«Динамо»: Моргун, Дубинчак, Дячук, Сирота, Гусев, Шепелев, Шапаренко, Царенко, Кабаев, Диалло, Супряга

Запас: Бущан, Нещерет, Игнатенко, Вивчаренко, Попов, Бражко, Пономаренко, Ванат, Караваев, Кабаев, Буяльский, Михавко, Волошин.