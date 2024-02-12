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Динамо Киев
12.02.2024 16:00 – 59 0 : 0
РФШ
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Украина. Премьер лига
12 февраля 2024, 15:52 | Обновлено 12 февраля 2024, 16:14
560
0

С Супрягой и Шапаренко. Состав Динамо на матч с РФШ

Стал известен состав «Динамо» на матч

12 февраля 2024, 15:52 | Обновлено 12 февраля 2024, 16:14
560
0
С Супрягой и Шапаренко. Состав Динамо на матч с РФШ
ФК Динамо

Сегодня, 12 февраля «Динамо» Киев в контрольном матче на сборах в Турции сыграет с латвийским «РФШ». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Стал известен стартовый состав команды Александра Шовковского на матч:

«Динамо»: Моргун, Дубинчак, Дячук, Сирота, Гусев, Шепелев, Шапаренко, Царенко, Кабаев, Диалло, Супряга

Запас: Бущан, Нещерет, Игнатенко, Вивчаренко, Попов, Бражко, Пономаренко, Ванат, Караваев, Кабаев, Буяльский, Михавко, Волошин.

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Источник Sport.ua
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