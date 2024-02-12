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Товарищеские матчи
Динамо Киев
12.02.2024 16:00 - : -
РФШ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 февраля 2024, 15:30 | Обновлено 12 февраля 2024, 15:49
221
0

Динамо Киев – РФШ – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

12 февраля 2024, 15:30 | Обновлено 12 февраля 2024, 15:49
221
0
Динамо Киев – РФШ – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE
ФК Динамо Киев

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – РФШ - 0:0

«Динамо» Киев: Моргун – Дубинчак, Сирота, Гусев, Дячук – Шепелев, Шапаренко – Кабаев, Царенко, Диалло – Супряга.

Запасные: Бущан, Нещерет, Игнатенко, Вивчаренко, Попов, Бражко, Пономаренко, Ванат, Караваев, Буяльский, Михавко, Волошин.

РФШ: Неругальс – Мареш, Липущек, Пренга, Савалниекс – Панич, Жалейко – Одишария, Икауниекс, Исмаэль – Лемажич.

Запасные: Бекс, Стуглис, Ошс, Кукурс, Мининс, Кигурс, Савич, Нджики, Куадио, Зеленковс, Голиянинс.

Стадион: «Kaya Palazzo» (Белек, Турция).

📺 Видеотрансляция

В понедельник, 12-го февраля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и латвийский РФШ. Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Kaya Palazzo», начало в 16:00.

Коллектив Александра Шовковского активно работает на зимних сборах и проведет уже третий матч всего за четыре дня второй части программы тренировок. Предыдущие результаты были достаточно неплохими – победа над латвийской «Лиепаей» (5:2) и ничья против северомакедонской «Шкендии» (1:1), но теперь предстоит сыграть против самих чемпионов Латвии ,которые также заканчивают подготовительный процесс, но уже к полноценному сезону.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – РФШ, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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