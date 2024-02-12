Минимум для успеха. Динамо скромно обыграло РФШ на сборах

Если для донецкого «Шахтера» зимние тренировочные сборы в Турции уже подошли к концу из-за возобновления еврокубковых соревнований, что должно состояться уже совсем скоро, то остальным украинским клубам еще было, над чем поработать больше чем за неделю до начала второй части сезона Премьер-лиги.

В частности, киевское «Динамо» все еще находится в активной фазе второго этапа подготовки, в которой команда Александра Шовковского находится под дополнительной нагрузкой из-за большой плотности календаря товарищеских матчей. Латвийская «Лиепая» (5:2) и северомакедонская «Шкендия» (1:1) уже остались позади, тогда как следующим соперником «бело-синих» был клуб под названием «Рижская футбольная школа», или РФШ, поскольку, учитывая заявку этой команды, трудно утверждать, что перед нами предстала сборная местных талантов.

И это получился довольно интересный и содержательный спарринг против оппонента, который вообще не выказывал желания уступать пространство на футбольном поле. Команде Шовковского приходилось много двигаться и придумывать передачи на обострение, а также немало времени уделять защите собственных ворот, потому что о контратаках футболисты РФШ тоже не забывали.

Вот только с созданием голевых моментов не получалось у обеих команд довольно длительное время, потому что у «Динамо» позади всегда своевременно оставался игрок на подстраховке вроде Дячука, а у соперников низкая линия обороны почти ничего не давала создать киевлянам. В итоге, получилось как будто еще одна тренировка с уклоном в физику, что также не помешает перед началом нового этапа кампании.

Шовковского ситуация на поле также вполне устраивала, что было заметно по тому, что главный тренер киевлян был довольно тихим и спокойным у боковой, и лишь изредка подсказывал своим африканским легионерам на флангах атаки играть все же немного уже. Стартовый состав, за исключением позиции вратаря, «Динамо» сохранило вплоть до 71 минуты.

И как раз незадолго до этого киевляне отличились забитым мячом. В довольно простом эпизоде атака через правый фланг прошла сквозь ноги Гусева, Царенко до Бенито на ближнем углу вратарской, где голкипер соперников прыгнул точно в ноги игроку «бело-синих». Пенальти спокойно реализовал Шапаренко ударом в правый угол, после чего появился почти полностью новый состав и команды доиграли матч до свистка.

Следующая товарищеская игра у киевского «Динамо» запланирована против «одноклубников» из Тбилиси на 13 февраля.

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – РФШ – 1:0

Гол: Шапаренко, 69 (пен.)

Предупреждение: Шепелев, 19 – Исмаэль, 33, Нджики, 45, Пренга, 52

«Динамо» Киев: Моргун (Бущан, 46) – Дубинчак (Вивчаренко, 71), Сирота (Буяльский, 71), Гусев (Михавко, 71), Дячук – Шепелев (Караваев, 71), Шапаренко (Бражко, 71) – Кабаев (Волошин, 71), Царенко, Диалло (Ванат, 71) – Супряга (Пономаренко, 71).

РФШ: Неругальс – Мареш, Липущек, Пренга, Савалниекс – Панич, Жалейко – Одишария, Икауниекс, Исмаэль – Лемажич.

Стадион: «Kaya Palazzo» (Белек, Турция).

ДИНАМО КИЕВ – РФШ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 18°C