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Товарищеские матчи
Динамо Киев
12.02.2024 16:00 – FT 1 : 0
РФШ
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Украина. Премьер лига
12 февраля 2024, 18:01 | Обновлено 12 февраля 2024, 18:33
1353
12

Минимум для успеха. Динамо скромно обыграло РФШ на сборах

Коллектив Шовковского ограничился одним попаданием в створ ворот соперников

12 февраля 2024, 18:01 | Обновлено 12 февраля 2024, 18:33
1353
12
Минимум для успеха. Динамо скромно обыграло РФШ на сборах
ФК Динамо Киев

Если для донецкого «Шахтера» зимние тренировочные сборы в Турции уже подошли к концу из-за возобновления еврокубковых соревнований, что должно состояться уже совсем скоро, то остальным украинским клубам еще было, над чем поработать больше чем за неделю до начала второй части сезона Премьер-лиги.

В частности, киевское «Динамо» все еще находится в активной фазе второго этапа подготовки, в которой команда Александра Шовковского находится под дополнительной нагрузкой из-за большой плотности календаря товарищеских матчей. Латвийская «Лиепая» (5:2) и северомакедонская «Шкендия» (1:1) уже остались позади, тогда как следующим соперником «бело-синих» был клуб под названием «Рижская футбольная школа», или РФШ, поскольку, учитывая заявку этой команды, трудно утверждать, что перед нами предстала сборная местных талантов.

И это получился довольно интересный и содержательный спарринг против оппонента, который вообще не выказывал желания уступать пространство на футбольном поле. Команде Шовковского приходилось много двигаться и придумывать передачи на обострение, а также немало времени уделять защите собственных ворот, потому что о контратаках футболисты РФШ тоже не забывали.

Вот только с созданием голевых моментов не получалось у обеих команд довольно длительное время, потому что у «Динамо» позади всегда своевременно оставался игрок на подстраховке вроде Дячука, а у соперников низкая линия обороны почти ничего не давала создать киевлянам. В итоге, получилось как будто еще одна тренировка с уклоном в физику, что также не помешает перед началом нового этапа кампании.

Шовковского ситуация на поле также вполне устраивала, что было заметно по тому, что главный тренер киевлян был довольно тихим и спокойным у боковой, и лишь изредка подсказывал своим африканским легионерам на флангах атаки играть все же немного уже. Стартовый состав, за исключением позиции вратаря, «Динамо» сохранило вплоть до 71 минуты.

И как раз незадолго до этого киевляне отличились забитым мячом. В довольно простом эпизоде атака через правый фланг прошла сквозь ноги Гусева, Царенко до Бенито на ближнем углу вратарской, где голкипер соперников прыгнул точно в ноги игроку «бело-синих». Пенальти спокойно реализовал Шапаренко ударом в правый угол, после чего появился почти полностью новый состав и команды доиграли матч до свистка.

Следующая товарищеская игра у киевского «Динамо» запланирована против «одноклубников» из Тбилиси на 13 февраля.

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – РФШ – 1:0

Гол: Шапаренко, 69 (пен.)

Предупреждение: Шепелев, 19 – Исмаэль, 33, Нджики, 45, Пренга, 52

«Динамо» Киев: Моргун (Бущан, 46) – Дубинчак (Вивчаренко, 71), Сирота (Буяльский, 71), Гусев (Михавко, 71), Дячук – Шепелев (Караваев, 71), Шапаренко (Бражко, 71) – Кабаев (Волошин, 71), Царенко, Диалло (Ванат, 71) – Супряга (Пономаренко, 71).

РФШ: Неругальс – Мареш, Липущек, Пренга, Савалниекс – Панич, Жалейко – Одишария, Икауниекс, Исмаэль – Лемажич.

Стадион: «Kaya Palazzo» (Белек, Турция).

ДИНАМО КИЕВ – РФШ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 18°C

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Динамо Киев – РФШ – 1:0. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы текстовая трансляция контрольные матчи УПЛ РФШ
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 12
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PUMA
Читаю коменты крото базы и улыбка на лице.Как захтёр не может обыграть клуб с пердива Польшы,то ничего это же просто спаринг.А как Динамо косо-криво но всё же обыгрует в таком же спаринне,то питухи сразу про соперника кукарекают 
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0
Vitaliy_yatsenko
Головне питання після матчу - ліве коліно Буяльського... 
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0
Gargantua
пока все очень грустно
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0
_Tor78nado99rly_
Скромно...)? Хоча, тут, напевно, варто погодитись). Випадково зароблений та реалізований пенальті... Чи не сама суть цієї скромності...)
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-1
maxno
Динамо играло с футбольным монстром и под нагрузками интересно чем их так нагружают пероженными наверно.
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-1
Marcus
Все потужніше та потужніше опоненти. Мда, мені цікаво яка самооцінка у менеджерів Динамо, які шукають таких спаринг-партнерів.
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-1
Показать Скрыть 5 ответов
Андрей Залищук
нарешті перемога над єврограндом, хоч і 1-0 да і то з пенальті, але все ж таки це реально звитяга, молодці...дебіли мля, гри взагалі немає
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-1
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