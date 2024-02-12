Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять

Два месяца назад, 11 декабря, «Динамо» провело свой крайний официальных поединок. В рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги «бело-синие» обыграли «Оболонь» со счетом 2:0, после чего в отечественном чемпионате наступила продолжительная зимняя пауза. Выйти из «спячки» команде Александра Шовковского предстоит уже через две недели – на 25 февраля у киевлян запланирован поединок 18-го тура против «Металлиста 1925», однако к нему «Динамо» подходит с одним весьма резонансным вопросом – почему-то клуб до сих пор так и не начал работу на трансферном рынке по усилению состава.

В осенней части сезона даже самому неискушенному в футбольных делах болельщику бросалось в глаза, насколько проблемной в нынешнем «Динамо» является центральная линия обороны. Денис Попов, Александр Сирота, Максим Дячук и Кристиан Биловар допустили немалое количество ошибок, на которые впоследствии, как на одну из причин не совсем удачных результатов «бело-синих», любил «кивать» Мирча Луческу – наставник, под руководством которого «Динамо» отыграло большую часть поединков в первой половине УПЛ-2023/24.

В зимнее трансферное окно, как казалось осенью, руководители «Динамо» просто обязаны сделать все, чтобы помочь тренерскому штабу усилить конкуренцию на позиции центрбека, что, возможно, простимулировало бы имеющихся в команде защитников к большей собранности на поле и лучшему прогрессу. Однако на деле мы видим, как «бело-синие» проводят абсолютно тихую трансферную кампанию. Более того, в текущем сезоне киевский клуб не потратил еще ни одного евро на подписание новичков, что очень и очень контрастирует с агрессивной работой извечного оппонента «Динамо» в борьбе за национальные титулы – «Шахтера», который только этой зимой потратил на новых футболистов порядка 25 миллионов евро.

Интересно то, что слухи вокруг потенциальных новичков «Динамо» все-таки есть, и их немало. Например, в первой декаде января ряд источников сообщил, что киевляне вот-вот подпишут вингера «Черноморца» Максима Брагару. Причем не летом, когда у игрока закончится срок действия контракта с «моряками», а немедленно, за что одесский клуб якобы сможет выручить от 400 до 450 тысяч евро.

В самом «Динамо» 10 января при помощи поста в социальной сети Х также анонсировали появление загадочного новичка команды, но с тех пор никаких дальнейших действий в этом вопросе так и не последовало…

Что правда, если с Брагару все более или менее понятно и объяснимо (клубы не могут решить вопрос компенсации, из-за чего сделка может быть отложена на лето, или состоится буквально «на ленточке» работы трансферного окна в УПЛ), то вот с потенциальным усилением центра обороны все совсем не так.

Если опираться на трансферные слухи, «Динамо» сейчас активно подыскивает нового центрбека в Южной Америке. По данным различных инсайдеров, скауты «бело-синих» активно мониторили чемпионат Колумбии, где присмотрели как минимум двух кандидатов: Андреса Льинаса из «Мильонариоса» и Брайана Себальоса из «Атлетико Хуниор». Что правда, по первому практически тут же последовал «отбой», когда появились слухи, что в «Динамо» уже отказались от кандидатуры этого колумбийца с опытом выступлений за национальную сборную (4 матча).

Что касается 22-летнего Себальоса, то этот вариант якобы все еще остается «на столе». Этот футболист действительно выглядит интересной опцией для созданий конкуренции нынешним центрбекам «Динамо». Брайан имеет хорошую антропометрию (рост – 189 сантиметров), что позволяет ему отлично чувствовать себя при борьбе на «втором этаже» (средний показатель выигранных верховых единоборств игрока составляет 62%). Кроме того, Себальос вообще очень неплох именно в контактной борьбе и всегда нацелен на отбор мяча, а вот с работой на созидание дела у колумбийца обстоят несколько похуже.

Как бы там ни было, но пока не ясно, насколько «Динамо» вообще близко к подписанию Себальоса или какого-то другого новичка. И это при том, что «бело-синие» уже успели завершить первый зимний тренировочный сбор, а до начала официальных матчей остается всего ничего…

И здесь, как бы это не парадоксально звучало, главной проблемой для «Динамо» видится вовсе не мифическое отсутствие денег у семейства Суркисов, которые являются владельцами клуба, а персона нынешнего наставника «бело-синих» Александра Шовковского. Этот человек, безусловно, является легендой клуба, но здесь важно подчеркивать, что пока исключительно как футболист.

Наставническую карьеру Шовковский начал в 2018 году, и лишь сейчас, когда ему уже 49, специалист пытается освоить новые рубежи и стать полноценным главным тренером. Безусловно, что Александру еще не хватает очень многого, чтобы разговаривать с Игорем Суркисом в той манере, как это делал Мирча Луческу. Да и просто: у Шовковского-тренера еще нет такого авторитета, чтобы под него беспрекословно выделялись деньги. Сейчас Александр напоминает Сергея Реброва образца весны 2014 года, когда этот специалист также едва-едва начинал делать первые самостоятельные шаги в ремесле.

Когда Луческу покинул «Динамо», а на его место пришел Шовковский, было хорошо понятно, что Александр принимает все правила игры собственников клуба. Суркисы в сложившихся реалиях рассчитывают на максимальный результат при минимальных инвестициях. Для этого в клуб вернулся и Андрей Ярмоленко, которому по завершении активных выступлений обещан пост спортивного директора.

«Динамо» лишь предстоит выстроить наново эффективно работающую вертикаль, где пожелания главного тренера будут реализовываться и максимально стыковаться с видением стратегического развития со стороны топ-менеджмента. Для этого Суркисы взяли Ярмоленко в потенциальные спортдиры, для этого же пробуют и Шовковского на посту главного тренера. Чтобы иметь серьезное право голоса и лоббировать ту или иную трансферную кандидатуру или просто настойчиво требовать новичка на определенную позицию, Шовковскому сперва необходимо доказать, что он способен демонстрировать высокий показатель КПД в своей работе.

В конце концов, даже под безоговорочно авторитетного в украинском футболе Мирчу Луческу, который пришел в «Динамо» летом 2020 года, Суркисы не спешили выделять большие деньги на покупку новичков. Сперва румыну предстояло доказать свою эффективность и выиграть ряд титулов, после чего собственники «бело-синих» немножко расщедрились и подписали весьма дорогостоящих по меркам УПЛ новобранцев – Витиньо, Эрика Рамиреса, Джастина Лонвейка, Владислава Кабаева, Кахима Пэрриса. Другое дело, что никто из них не заиграл и не сделал «Динамо» по-настоящему более сильной командой, и это, к слову, тоже обстоятельство, которое добавляет Суркисам сомнений в вопросе необходимости сейчас обязательно тратиться на новичков в центр обороны или в иную линию.