Стало известно, сколько Динамо заплатит Черноморцу за Брагару

По информации различных источников, вингер «Черноморца» Максим Брагару вскоре перейдет в киевское «Динамо», но до конца сезона продолжит выступать за одесситов.

Контракт 21-летнего футболиста с «моряками» действует завершение кампании 2023/24, но переход в состав киевлян не состоится на правах свободного агента, сообщает ТаТоТаке.

Ведущий шоу отмечает, что это связано с трансферным уставом УЕФА и ФИФА, который не позволяет игрокам, не достигшим 23 лет, покидать свой клуб без компенсации, даже в случае окончания контракта.

Таким образом, «Динамо» должно выплатить «Черноморцу» 4 годовых зарплаты Максима Брагару. По информации источника, компенсация составит 400-450 тысяч евро.

Однако другой журналист, Игорь Бурбас, ранее сообщал, что переход Брагару в «Динамо» состоится на правах свободного агента.