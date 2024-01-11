Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько Динамо заплатит Черноморцу за Брагару
Украина. Премьер лига
11 января 2024, 12:15 | Обновлено 11 января 2024, 12:38
1016
2

Стало известно, сколько Динамо заплатит Черноморцу за Брагару

Переход состоится не на правах свободного агента

11 января 2024, 12:15 | Обновлено 11 января 2024, 12:38
1016
2
Стало известно, сколько Динамо заплатит Черноморцу за Брагару
ФК Черноморец. Максим Брагару

По информации различных источников, вингер «Черноморца» Максим Брагару вскоре перейдет в киевское «Динамо», но до конца сезона продолжит выступать за одесситов.

Контракт 21-летнего футболиста с «моряками» действует завершение кампании 2023/24, но переход в состав киевлян не состоится на правах свободного агента, сообщает ТаТоТаке.

Ведущий шоу отмечает, что это связано с трансферным уставом УЕФА и ФИФА, который не позволяет игрокам, не достигшим 23 лет, покидать свой клуб без компенсации, даже в случае окончания контракта.

Таким образом, «Динамо» должно выплатить «Черноморцу» 4 годовых зарплаты Максима Брагару. По информации источника, компенсация составит 400-450 тысяч евро.

Однако другой журналист, Игорь Бурбас, ранее сообщал, что переход Брагару в «Динамо» состоится на правах свободного агента.

По теме:
Экс-игрок Динамо начал работать в бразильском клубе Гуарани
Штурм Зальцбурга. В Австрии с минимумом затрат сделали конкурента гегемону
Младший сын Зидана будет играть за клуб Ла Лиги
Динамо Киев трансферы Черноморец Одесса ТаТоТаке трансферы УПЛ Максим Брагару
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024
Теннис | 11 января 2024, 04:59 13
С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024
С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024

В ночь на 11 января состоялась жеребьевка 1/64 финала австралийского мейджора

Карпаты в начале февраля сыграют со сборной Львовщины
Футбол | 11 января 2024, 11:38 0
Карпаты в начале февраля сыграют со сборной Львовщины
Карпаты в начале февраля сыграют со сборной Львовщины

Команда Мирона Маркевича в отпуске до 21 января

ВИДЕО. Слезы Шевченко, ошибки Шовковского... Проклятые плей-офф сборной
Футбол | 11.01.2024, 10:12
ВИДЕО. Слезы Шевченко, ошибки Шовковского... Проклятые плей-офф сборной
ВИДЕО. Слезы Шевченко, ошибки Шовковского... Проклятые плей-офф сборной
Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
Футбол | 10.01.2024, 13:40
Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
Тео Лопес назвал победителя боя между Ломаченко и Камбососом
Бокс | 10.01.2024, 19:44
Тео Лопес назвал победителя боя между Ломаченко и Камбососом
Тео Лопес назвал победителя боя между Ломаченко и Камбососом
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
симон петлюра
Бурбас он же баробас пусть правило перехода футболиста до 23 лет выучит.
Ответить
+1
potemkin78
эксперты такие эксперты
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. У бывшего игрока сборной Украины и Шахтера родился сын
ФОТО. У бывшего игрока сборной Украины и Шахтера родился сын
09.01.2024, 15:44 5
Футбол
Валенсия определилась с будущим Яремчука
Валенсия определилась с будущим Яремчука
09.01.2024, 16:31 3
Футбол
Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, изменил прогноз на их бой
Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, изменил прогноз на их бой
09.01.2024, 16:31
Бокс
Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
10.01.2024, 09:55 2
Хоккей
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
10.01.2024, 22:55 2
Футбол
Биатлон. Украинки – пятые в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге
Биатлон. Украинки – пятые в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге
10.01.2024, 16:47 22
Биатлон
Стала известна оценка Мудрика за участие в фиаско в Мидлсбро
Стала известна оценка Мудрика за участие в фиаско в Мидлсбро
10.01.2024, 00:30 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем