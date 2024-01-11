Стало известно, сколько Динамо заплатит Черноморцу за Брагару
Переход состоится не на правах свободного агента
По информации различных источников, вингер «Черноморца» Максим Брагару вскоре перейдет в киевское «Динамо», но до конца сезона продолжит выступать за одесситов.
Контракт 21-летнего футболиста с «моряками» действует завершение кампании 2023/24, но переход в состав киевлян не состоится на правах свободного агента, сообщает ТаТоТаке.
Ведущий шоу отмечает, что это связано с трансферным уставом УЕФА и ФИФА, который не позволяет игрокам, не достигшим 23 лет, покидать свой клуб без компенсации, даже в случае окончания контракта.
Таким образом, «Динамо» должно выплатить «Черноморцу» 4 годовых зарплаты Максима Брагару. По информации источника, компенсация составит 400-450 тысяч евро.
Однако другой журналист, Игорь Бурбас, ранее сообщал, что переход Брагару в «Динамо» состоится на правах свободного агента.
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