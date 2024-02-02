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  4. Журналист назвал еще одного колумбийца, которым интересовалось Динамо
Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 15:29 |
108
0

Журналист назвал еще одного колумбийца, которым интересовалось Динамо

Андрес Льинас находился в лонг-листе киевской команды

02 февраля 2024, 15:29 |
108
0
Журналист назвал еще одного колумбийца, которым интересовалось Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское «Динамо» интересовалось центральным защитником колумбийского «Мильонариоса» Андресом Льинасом, сообщает украинский журналист Владимир Зверов.

По информации источника, 26-летний игрок национальной сборной Колумбии (4 матча) находился в лонг-листе столичного гранда украинского футбола.

Однако отмечается, что сейчас «Динамо» уже не рассматривает кандидатуру этого футболиста.

В 2024 году Андрес Льинас провел уже 5 официальных матчей за «Мильонариос», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2.6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Динамо» интересуется колумбийским защитником Брайаном Себальосом.

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Источник Профутбол Digital
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