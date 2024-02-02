Журналист назвал еще одного колумбийца, которым интересовалось Динамо
Андрес Льинас находился в лонг-листе киевской команды
Киевское «Динамо» интересовалось центральным защитником колумбийского «Мильонариоса» Андресом Льинасом, сообщает украинский журналист Владимир Зверов.
По информации источника, 26-летний игрок национальной сборной Колумбии (4 матча) находился в лонг-листе столичного гранда украинского футбола.
Однако отмечается, что сейчас «Динамо» уже не рассматривает кандидатуру этого футболиста.
В 2024 году Андрес Льинас провел уже 5 официальных матчей за «Мильонариос», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2.6 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Динамо» интересуется колумбийским защитником Брайаном Себальосом.
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