Журналист назвал еще одного колумбийца, которым интересовалось Динамо

Киевское «Динамо» интересовалось центральным защитником колумбийского «Мильонариоса» Андресом Льинасом, сообщает украинский журналист Владимир Зверов.

По информации источника, 26-летний игрок национальной сборной Колумбии (4 матча) находился в лонг-листе столичного гранда украинского футбола.

Однако отмечается, что сейчас «Динамо» уже не рассматривает кандидатуру этого футболиста.

В 2024 году Андрес Льинас провел уже 5 официальных матчей за «Мильонариос», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2.6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Динамо» интересуется колумбийским защитником Брайаном Себальосом.