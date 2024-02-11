Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла – Ман Юнайтед – 1:2. Успех Красных дьяволов. Видео голов, обзор
Чемпионат Англии
Астон Вилла
11.02.2024 18:30 – FT 1 : 2
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 февраля 2024, 22:23 | Обновлено 11 февраля 2024, 22:40
131
0

Астон Вилла – Ман Юнайтед – 1:2. Успех Красных дьяволов. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 24-го тура Английской Премьер-лиги

11 февраля 2024, 22:23 | Обновлено 11 февраля 2024, 22:40
131
0
Астон Вилла – Ман Юнайтед – 1:2. Успех Красных дьяволов. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 11 февраля, состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед вырвал победу у Астон Виллы (2:1) и сократил отставание от зоны ЛЧ.

Победный гол для Красных дьяволов провел Скотт Мактоминей на 86-й минуте.

АПЛ. 24-й тур, 11 февраля

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голы: Дуглас Луис, 67 – Хойлунд, 17, Мактоминей, 86

Видео голов и обзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Манчестер Юнайтед).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Дуглас Луис (Астон Вилла).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Манчестер Юнайтед).
По теме:
Реинкарнация нервионцев? Севилья сенсационно обыграла Атлетико
Дженоа – Аталанта – 1:4. Как забил Малиновский. Видео голов и обзор
Сабо назвал главную проблему Мудрика в Челси. Из-за чего не идет игра?
Манчестер Юнайтед Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Дуглас Луис видео голов и обзор Скотт Мактоминей Астон Вилла - Манчестер Юнайтед Расмус Хойлунд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Футбол | 11 февраля 2024, 05:12 1
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель

Поединок пройдет 15 февраля в 19:45 в немецком Гамбурге

Лунин прокомментировал победу над Довбиком и Цыганковым. Что сказал Андрей?
Футбол | 11 февраля 2024, 07:18 14
Лунин прокомментировал победу над Довбиком и Цыганковым. Что сказал Андрей?
Лунин прокомментировал победу над Довбиком и Цыганковым. Что сказал Андрей?

«Реал» разгромил «Жирону» со счетом 4:0

Сколько у Лунина, Довбика и Цыганкова? Известны оценки матча Реал – Жирона
Футбол | 10.02.2024, 23:49
Сколько у Лунина, Довбика и Цыганкова? Известны оценки матча Реал – Жирона
Сколько у Лунина, Довбика и Цыганкова? Известны оценки матча Реал – Жирона
ЧМ-2024. Победный дубль Симон, украинки – вне топ-20
Биатлон | 11.02.2024, 16:11
ЧМ-2024. Победный дубль Симон, украинки – вне топ-20
ЧМ-2024. Победный дубль Симон, украинки – вне топ-20
Ребус Луки Модрича: в Саудовскую Аравию не хочет, Реалу больше не нужен
Футбол | 11.02.2024, 20:57
Ребус Луки Модрича: в Саудовскую Аравию не хочет, Реалу больше не нужен
Ребус Луки Модрича: в Саудовскую Аравию не хочет, Реалу больше не нужен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал – Жирона – 4:0. Лунин и Ко деклассировали жиронцев. Видео голов, обзор
Реал – Жирона – 4:0. Лунин и Ко деклассировали жиронцев. Видео голов, обзор
10.02.2024, 22:34 7
Футбол
ФОТО. Усик первый раз увидел свою новорожденную дочь
ФОТО. Усик первый раз увидел свою новорожденную дочь
10.02.2024, 08:35 2
Бокс
Украина – Эстония. Прогноз и анонс на матч Олимпийской квалификации
Украина – Эстония. Прогноз и анонс на матч Олимпийской квалификации
11.02.2024, 11:34 14
Хоккей
Сборная Украины обыграла Польшу впервые за 11 лет
Сборная Украины обыграла Польшу впервые за 11 лет
10.02.2024, 00:09 1
Хоккей
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
10.02.2024, 08:10
Футбол
Европейский гранд нацелился на вратаря Реала и предлагает менее 10 млн евро
Европейский гранд нацелился на вратаря Реала и предлагает менее 10 млн евро
09.02.2024, 16:15 5
Футбол
Украинский защитник сменил гражданство на российское и уехал играть в Крым
Украинский защитник сменил гражданство на российское и уехал играть в Крым
10.02.2024, 14:57 12
Футбол
Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался
Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался
10.02.2024, 12:15 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем