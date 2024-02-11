11.02.2024 18:30 – FT 1 : 2
Англия11 февраля 2024, 22:23 | Обновлено 11 февраля 2024, 22:40
131
0
Астон Вилла – Ман Юнайтед – 1:2. Успех Красных дьяволов. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 24-го тура Английской Премьер-лиги
11 февраля 2024, 22:23 | Обновлено 11 февраля 2024, 22:40
131
0
В воскресенье, 11 февраля, состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги.
Манчестер Юнайтед вырвал победу у Астон Виллы (2:1) и сократил отставание от зоны ЛЧ.
Победный гол для Красных дьяволов провел Скотт Мактоминей на 86-й минуте.
АПЛ. 24-й тур, 11 февраля
Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 1:2
Голы: Дуглас Луис, 67 – Хойлунд, 17, Мактоминей, 86
Видео голов и обзор матча
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Манчестер Юнайтед).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Дуглас Луис (Астон Вилла).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Манчестер Юнайтед).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 февраля 2024, 05:12 1
Поединок пройдет 15 февраля в 19:45 в немецком Гамбурге
Футбол | 11 февраля 2024, 07:18 14
«Реал» разгромил «Жирону» со счетом 4:0
Футбол | 10.02.2024, 23:49
Биатлон | 11.02.2024, 16:11
Футбол | 11.02.2024, 20:57
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.02.2024, 22:34 7
10.02.2024, 08:35 2
11.02.2024, 11:34 14
10.02.2024, 00:09 1
10.02.2024, 08:10
09.02.2024, 16:15 5
10.02.2024, 14:57 12
10.02.2024, 12:15 14