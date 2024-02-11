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Чемпионат Англии
Астон Вилла
11.02.2024 18:30 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 февраля 2024, 11:39 |
32
0

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 февраля в 18:30 матч чемпионата Англии

11 февраля 2024, 11:39 |
32
0
Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед

В воскресенье, 11 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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