В воскресенье, 11 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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