11.02.2024 18:30 - : -
Англия11 февраля 2024, 11:39 |
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Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 февраля в 18:30 матч чемпионата Англии
11 февраля 2024, 11:39 |
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В воскресенье, 11 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед».
Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:30 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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